محافظ المنيا: تنفيذ 394 مشروعًا ضمن حياة كريمة بقرى مغاغة

جدة - نرمين السيد - وقال المحافظ، فى بيان، إن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى استهدف تطوير 192 قرية و757 تابعًا فى 5 مراكز بالمنيا بتكلفة 23 مليار جنيه.
وتابع المحافظ، خلال جولته أعمال إنشاء مجمع الخدمات والمجمع الزراعى بقرية ميانة، كما تابع أعمال إنشاء وحدة طب الأسرة بقرية اطنيه، وأجرى معاينة كذلك لقطعة الأرض المخصصة لإنشاء مستشفى مغاغة المركزى، التى ستُقَام على مساحة 5 أفدنة، واستمع لعرض توضيحى حول المستشفى، الذى يأتى ضمن 45 مشروعًا فى القطاع الصحى بمركز مغاغة.
وأضاف البيان أن المحافظ التقى خلال الجولة بعدد من أهالى القرية، واستمع إلى ملاحظاتهم ومطالبهم.
كما تفقد محافظ المنيا، أعمال نقل وإزالة القمامة بالمقلب الوسيط بقرية الشيخ زياد إلى المدفن الصحى بالطريق الصحراوى، للتخلص منها بطريقة آمنة وفقًا للاشتراطات البيئية والصحية المتبعة، وكلف مديرية الموارد المائية والرى بإجراء أعمال المعاينة والتنسيق مع الجهات المعنية، لإزالة أحد التعديات على أملاك الرى.
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