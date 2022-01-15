محافظ الأقصر يتفقد مشروعات بمدينة إسنا

جدة - نرمين السيد - بدأت جولة المحافظ بزيارة مقر مجلس مركز إسنا وتابع سير العمل بالمشروعات، وتفقد مشروع محطة رفع الصرف الصحى بقرية الدمدينة إسناير والذى يتضمن إنشاء 4 محطات منها 3 محطات فرعية ومحطة رئيسية بإجمالى أطوال شبكة 63 كيلو مترا، تم تنفيذ 29 كيلو مترا منها حتى الآن.

وقال مسؤول المشروع بالقرية المهندس أحمد عبدالمجيد إنه يجرى حاليا القيام بأعمال حفر شبكة الصرف للمحطة التى تخدم أكثر من 60 ألف نسمة من سكان قرية الدير والقرى المجاورة حيث تخدم المحطة قرى الحميدات والهنادى ويشمل المشروع محطتى رفع وخطى طرد، وتم تنفيذ 70 بالمائة من شبكة الانحدار.

وواصل المحافظ جولته بالتوجه لقرية طفنيس حيث استمع لشرح المهندس محمد عبدالموجود مسئول جهاز تعمير البحر الأحمر حول أعمال تجديد مركز شباب طفنيس والتى تم الانتهاء من نسبة 93 بالمائة منه وهو عبارة عن مبنى مكون من طابقين يضم حضانة وصالة ألعاب وكافيتيريا ومكتبة ومكاتب إدارية وغرف ملحقة بتكلفة إجمالية تقدر بـ 6 ملايين جنيه تقريباً.

كما تفقد المحافظ مجمع الخدمات الحكومية بقرية أصفون والمكون من 3 طوابق .. يضم الدور الأرضى مركزا تكنولوجيا وشهرا عقاريا وسجلا مدنيا ومكتبا تموينا ومكتب بريد والثانى علوى يضم مجلسا محليا ووحده محلية ومكتب تضامن اجتماعى وبلغت نسب التنفيذ بالمجمع أكثر من 80 بالمائة بتكلفة إجمالية تقدر بـ10 ملايين جنيه تقريبا ويخدم حوالى 48 ألف مواطن.

وخلال جولته بقرية الكيمان تفقد المحافظ أعمال رفع كفاءة وحدة الشئون الاجتماعية ومركز شباب الكيمان تحت الإنشاء ومدرسة الكيمان والمجمع الزراعى والذى تم الانتهاء من تنفيذ 40 بالمائة من إجمالى أعمال إنشائه ويحتوى على وحدة بيطرية وجمعية زراعية وإرشاد زراعى ومخزن.