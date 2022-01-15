جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور السيد عبدالجواد مدير مديرية الصحة بمحافظة دمياط، أنه قد تم خلال القافلة الطبية التى تم تنفيذها بقرية حجاجة التابعة لمركز فارسكور على مدى يومين (الجمعة والسبت) ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، توقيع الكشف الطبى المجانى على 1714 مواطنا.





وأوضح مدير مديرية الصحة بدمياط، أنه تم خلال القافلة تحويل 14 حالة لتلقى العلاج بالمستشفيات بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ5 حالات فضلاً عن إجراء 282 تحليلا معمليا والكشف بالأشعة على 22 حالة والسونار على 20 حالة أخرى. يأتى ذلك فى إطار الجهود المتواصلة لمديرية الصحة بمحافظة دمياط لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة وفقا للخطة المعدة مسبقا للوصول بتلك الخدمات إلى الأهالى بجميع المناطق. وقد تضمنت القافلة التى تم تنفيذها تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى القائم بعمل وزير الصحة والسكان، كافة التخصصات الطبية ومعمل لتحاليل الدم ووحدتين للأشعة والسونار، بالإضافة إلى وحدة متكاملة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مديرية الصحة بدمياط تعلن توقيع الكشف الطبى المجانى على 1714 مواطنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.