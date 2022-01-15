كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، قائلا إن البلاد تتعرض لموجة من الطقس البارد.
وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم السبت، إلى أن الطقس شديد البرودة خاصة على المدن الجديدة والأماكن المفتوحة حيث تصل درجة الحرارة إلى 9 درجات ليلا، لافتا إلى أن انخفاض نسبة الرطوبة ساهم في زيادة الشعور ببرودة الطقس.
ولفت مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هناك فرصة لسقوط أمطار من متوسطة إلى خفيفة غدا على السواحل الشمالية، مناشدا المواطنين تجنب التواجد بجانب أعمدة الإنارة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرصاد: موجة من الطقس البارد تضرب البلاد خلال الأيام المقبلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.