الأرصاد: موجة من الطقس البارد تضرب البلاد خلال الأيام المقبلة

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، قائلا إن البلاد تتعرض لموجة من الطقس البارد.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم السبت، إلى أن الطقس شديد البرودة خاصة على المدن الجديدة والأماكن المفتوحة حيث تصل درجة الحرارة إلى 9 درجات ليلا، لافتا إلى أن انخفاض نسبة الرطوبة ساهم في زيادة الشعور ببرودة الطقس.

ولفت مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هناك فرصة لسقوط أمطار من متوسطة إلى خفيفة غدا على السواحل الشمالية، مناشدا المواطنين تجنب التواجد بجانب أعمدة الإنارة.