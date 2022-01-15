الأرصاد للمواطنين تحذر من تقلبات الطقس: يجب ارتداء ملابس ثقيلة فى فترات الليل

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية، إن الطقس شديد البرودة، وخصوصا في الأماكن المكشوفة والمدن الجديدة، وتنخفض درجة الحرارة بشكل كبير، وتصل إلى 9 و10 درجات، وقد تصل في المدن الجديدة إلى 7 درجات، وسببه انخفاض نسب الرطوبة في الساعات المتأخرة من الليل.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن": "يجب ارتداء ملابس ثقيلة خصوصا في فترات الليل، وهناك سقوط أمطار على مناطق في السواحل الشمالية، وكان صباحا هناك أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى، وغدا ستهطل الأمطار ما بين خفيفة ومتوسطة، وتمتد إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء".
وقال الدكتور محمود شاهين: "الأمطار غير مؤثرة على الأنشطة اليومية، متابعا: "يجب أن نتجنب السير بجوار أعمدة الإنارة أثناء سقوط الأمطار، وارتداء ملابس ثقيلة".
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