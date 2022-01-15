منة شلبي تتعرض لموقف محرج في دبي.. تعرف على التفاصيل

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حرصت الفنانة منى شلبي على حضور العرض الخاص لفيلم "من أجل زيكو" مؤخرًا في دبي، ولكن ما جاء فى حضور العرض الخاص لم يكن لائقًا بالنسبة للفنانة.

دوت الخليج

صحفية تكشف طريقة استقبال أهالى الامارات للفنانة منة شلبي

كشفت الصحفية عبير شورى عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بان منة شلبى قد تمت التعامل معها بغير احترام، بالنسبة للفنانة كبيرة وإن الفيلم منتظر بحماس من قبل الجمهور قائلة: "ان منه شلبي جت دبي حلو جدا عشان تفتتح في صالات السينما الاماراتيه فيلم من اجل زيكو خبر رائع ، الفيلم اللي اغنيته في اسبوعين بس كسرت الدنيا وقربت توصل لل ١٠٠ مليون مشاهدة ، طب ايه المشكله؟!".

واضافت شورى:" المشكله ان اللي جابوا منه شلبي واحدة من اهم ممثلات الوطن العربي مكلموش الصحافه والاعلام عشان يحتفوا بيها".

وتابعت: " منه شلبي جت كده في سكوت تام مفيش غير قناتين اتنين عرفوا منها لانهم اصحابها ، ولا نزلها اخبار ولا اي حاجه ، ولا كان الفيلم ده فيلم منتظره الجميع، لو مش عارفين فيمه منه بجد والفيلم خلاص ياجماعه ماتعرضوا الفيلم في سكوت زي اي فيلم بيتعرض علي الشاشات وخلاص".

واعترضت عبير شورى عن طريقة الاسقبال: " عيب تجيبوا النجوم من بلد لبلد كده عشان متلاقيش حد ، عيب الواحد يعرف بوجود منه وان الفيلم نزل بس كده بالصدفه ومش انا بس ده الاعلام كله عرف بالصدفه والله عيب قدروا الناس اكتر من كده واهتموا شويه".

الفنانة منة شلبي في فيلم من أجل زيكو

وتخوض الفنانة منة شلبي خلال هذه الفترة فيلم جديد بعنوان «من أجل زيكو» بجانب كلا منةعمرو عبد الجليل، كريم محمود عبد العزيز، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، وهناك ضيوف شرف أخرون يتم التعاقد معهم الأيام المقبلة، حيث كان الفيلم يحمل اسم "طريق السلامة" وتم تغييره، من إخراج بيتر ميمى.

منة شلبي تقتحم مجال المسرح بـ"العفريتة"

ومن ناحية أخري، تستعد الفنانة منى شلبي خلال الفترة القادمة للتفرغ لعمل مسرحي جديد يجمعها بالسناريست الشهير أيمن بهجت قمر تحت عنوان "العفريتة"، التي تعد أولى تجاربها المسرحية، وهي من أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة، ويواصل صناع العمل في الفترة الحالية التحضيرات النهائية والتعاقد مع باقي الأبطال المشاركين.