مصدر لـ دوت الخليج: مسلسل نقل عام يعرض قصة آحدى مشاهير التيك توك

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أيام وتستقبل قناة ON E مسلسل نقل عام، للنجم محمود حميدة، حيث طرحت القناة الإعلان التشويقي للعمل المقرر عرضه يوم 29 يناير الجاري. ومنذ عرض البرومو وجدنا الكثيرين متشوقين لمشاهدته.

دوت الخليج تكشف قصة مسلسل نقل عام قبل عرضه

قصة آحدى مشاهير التيك توك في مسلسل نقل عام

كشف مصدر خاص لموقع دوت الخليج، آحدى قصص بنات محمود حميدة في مسلسل نقل عام، حيث أكد أن الفنانة الشابة هايدي رفعت تجسد دور آحدى الفتيات اللاتي عُرفن عبر تطبيق تيك توك. مشيرًا إلى أن الشخصية الحقيقية تُحاكم الأن ومحبوسة.

من هي هايدي رفعت؟

هايدي رفعت هي ممثلة مصرية مواليد عام 1997 شاركت في مسلسل "عائلة زيزو"، وبدات هايدي رفعت التمثيل في مسرح بيرم التونسي وقدمت مسرحية "يوم أن قتلوا الغناء"، ثم توجهت للتمثيل مع الفنان أشرف عبد الباقي في مسلسل "عائلة زيزو"، ثم قدمت أكثر من عمل منهم مسلسل "خط ساخن" ومسلسل "فوق السحاب" ومسلسل "الشريط الاحمر".

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مسلسل نقل عام

وكانت قناة ON طرحت برومو مسلسل "نقل عام" بطولة النجم محمود حميدة قبل عرضه. ومسلسل نقل عام يكتبه ورشة من المؤلفين الشباب وإخراج عادل أديب، وهو من بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، نور خالد النبوى، هاجر الشرنوبى، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة.

قصة مسلسل نقل عام

وتدور أحداث مسلسل نقل عام حول الفنان محمود حميدة الذي يعمل موظفًا بهيئة النقل العام، ولكنه يخرج على المعاش بعد أن تقدم في العمر، وقدم خلال مشواره رحلة كبيرة من الكفاح في حياته، من خلال عمله كسائق أتوبيس نجح في تربية أبنائه الذين امتثلوا مهن مرموقة بالمجتمع، وتدور الأحداث في إطار من الإثارة والتشويق.