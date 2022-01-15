احذر لسانك أيها الإنسان .. البحوث الإسلامية تشرح خطر الكلمة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - نشرت الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية على موقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك"، مساء اليوم، فيديو فعاليات حملة "وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم"، بمشاركة وعاظ الأزهر الشريف وتحدث فيه الشيخ عبدالله رمضان عن خطر الكلمة.





وقال الشيخ عبدالله رمضان، أحد وعاظ مجمع البحوث الإسلامية، إن هناك الكثير من الآفات التى يقع فيها العباد يظن البعض أنها هينة غير أن شأنها عند الله تعالى عظيم، ومن أكبر هذه الآفات أن يستخدم الإنسان جريحة لسانه استخداما سيئًا.

وأضاف أن كلمة واحدة يدخل الإنسان بها الدين وبكلمة يخرج من الدين، وبكلمة واحدة تحل له امرأة وبكلمة واحدة تحرم عليه.

وذكر الشيخ عبدالله أن الإسلام عظم شأن الكلمة وبين أن الإنسان محاسب على كل ما يتلفظ به من اللسان فقال الله تعالى : " مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ".

وأوضح أنه عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما عن النبى ﷺ قال: "المُسلِمُ مَن سَلِمَ المسلمون مِن لسانه ويده، والمُهاجِرُ مَن هجَرَ ما نهى الله عنه" متفق عليه.