إصلاح هبوط أرضى مفاجئ بأوسيم

جدة - نرمين السيد - وأكد محافظة الجيزة، فى بيان لها، أنه فور ورود بلاغ من غرفة العمليات بحدوث هبوط أرضى مفاجئ بشارع الثورة ناصية شارع رمضان السيد ببشتيل بنطاق المركز، تم استدعاء رجال شركة مياه الشرب والصرف الصحى وبمعاونة رجال إدارة المرافق ورجال العمل الميدانى بالوحدة المحلية ببشتيل، تم إتخاذ اللازم بتغيير ماسورة الصرف الصحى وإصلاح ماسورة مياه الشرب والاطمئنان على أرضية البئر العمومى بعد الهبوط الأرضى وتسيير حركة المرور بالمنطقة.

جاء ذلك بناءً على تعليمات أحمد راشد محافظ الجيزة، بالتعامل الفورى مع أى مشكلات بالمرافق لضمان تقديم الخدمات للمواطنين دون تأثر.