مسلح يحتجز عددا من الرهائن فى كنيس يهودى بولاية تكساس الأمريكية

قالت صحيفة "جيرزالوم بوست" اليوم إن مسلح يحتجز رهائن فى كنيس "بيث إسرائيل" فى كوليفيل بولاية تكساس يوم السبت ، وفقا لتغريدات من شرطة كوليفيل وبى إن أو نيوز. تكساس وحذرت أول تغريدة من شرطة كوليفيل الجمهورالاقتراب من موقع الحادث.

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