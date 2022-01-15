/672611/ضبط-٨-طن-لحوم-غير-صالحه-للإستهلاك-الآدمي-بالبحيرة

ضبط ٨ طن لحوم غير صالحه للإستهلاك الآدمي و٢٨ طن مواد خام أعلاف بدون بيانات بالبحيرة

أسفرت تلك الحملات عن ضبط أحد اصحاب الثلاجات يقوم بالاتجار وتوزيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي وتم ضبط ٤١٠ كرتونة لحوم منتهية الصلاحية زنة الكرتونة ٢٠ كجم بإجمالي كميات قدرها ٨ طن و٢٠٠ كجم من اللحوم المدون عليها بيانات مغشوشة وتم التلاعب بها وهي عبارة عن مخلفات لحوم غير صالحة للاستهلاك

كما تم ضبط مصنع لانتاج اعلاف الحيوان يعمل بدون ترخيص او سجل صناعى وضبط به ٢٨ طن منتجات ومواد خام.

بالإضافة إلى ضبط مصنع مخلل يعمل بدون ترخيص به ٨ طن منتجات وملح طعام مجهول المصدر، و تم تحرير ٦ محاضر ذبح خارج المجازر و٧ محاضر لحوم مفروم بدون بيانات ومجهولة المصدر بكميه ٥٠ كجم .

كما تم ضبط عدد ٧٦ عبوه مبيدات زراعيه مجهولة المصدر، وتحرير ٧ محاضر عدم اعلان عن الاسعار لسلع متنوعه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين.

وشدد هشام آمنة محافظ البحيرة على تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع، ومنتهية الصلاحية، مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .