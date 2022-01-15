/672608/بعد-تصريحها-عن-طفولتها-في-المدارس-الحكومية-والد-ياسمين-صبري-يضع-ابنته-في-موقف-محرج-كنتي-بليدة-منك-لله

أثارت ياسمين صبري الجدل خلال الفترة الاخيرة بسبب تصريحاتها الجريئة عن حياتها التى كانت تعيشها أثناء فترة الطفولة، بانها كانت فى مدرسة حكومية ولم تعش طفولة طبيعية.

دوت الخليج

اشرف صبري وصورة ابنته فى مدرسة EGC

وجاء الرد من جانب الاخر من والدها الدكتور أشرف صبري، عبر بوست على صفحته الشخصية "فيسبوك" قائلاً: "دي المدرسة اللي اتخرج منها بناتي اللي واحدة منهم بتدعي انها كانت في مدارس عربي وعاشت حياة بائسة فقيرة وانها وصلت بمجهودها! هو الكدب في حد يوصل للدرجة دي؟ انا افهم الكدب لما تبقي غلبانة وتكدبي".

واضاف صبري:" قول انا من عيلة كبيرة ومدارس اجنبية وعيشت في سراية وبابي كان وزير وهو بيشتغل عامل! يبقي كذب له مبرر! لكن ان واحدة اتولدت لها شغالة فليبينية بتلبس من باريس لاني كنت باجيب لها لبسها من هناك ودخلت مدرسة ال EGC ارقي مدارس اسكندرية في وقتها".

كما صرح فى البوست المنشورعن حياتها التعليمية قائلة: " وعاشت في فيلا بحمام سباحة وصالة جيم ولها غرفة خاصة بحمامها وكانت بليدة وطلعت تروحي ويا دوب تنجح بالعافية بخمسن في المية وكانت بتروح الكلية بالعافية واصحيها الصبح بالساعة عشان تروح الكلية".

ياسمين كانت “بليدة” فى دراستها

ونوه اشرف صبري:" وتترفد في السنة مرتين وعميدة كلية اعلام بيروت موجودة وتشهد كنت اروح دايما اقدم اعتذارات وشهادات طبية عشان ترجع الكلية وشهاداتها عندي كلها كحك وابوها دكتور".

واضاف ايضًا:" تطلع تدعي انها عاشت حياة بائسة وغلبانة وبتكمل باقي الشهر من غير فلوس! ايه الكدب والفيلم المتخلف ده انتي عايشة دور تمثيل ورثاه من جد والدتك سيد سليمان. وبتكدبي ليه؟".

كما تسال والد زوجة رجل الاعمال عن السبب قائلاً: "حتاخدي نشان يعني علي خيبتك وفقرك وصلتي وبقيتي حاجة؟ انتي بالنسبة لابوكي حتة عيلة مش فاهمة بتعملي ايه غير انك بتشوهي اللي رباكي عشان الناس تسأفلك. حتي اخوكي بهدلتيه اللي طول عمره جنبك وبيجي من اخر الدنيا عشانك! ياشيخة بطلي اللي انتي فيه ده وحسبي الله ونعم الوكيل فيكي. بطلي تجيبي سيرة عيلتك ابوكي اللي رباكي منك لله".

بداية الخلاف بين ياسمين صبري ووالدها

وكانت بداية الخلاف بينها ياسمين صبري ووالدها وفقا لما صرح به الأخير إن قطيعتهما وقعت منذ طلاقها من زوجها الأول دون علمه لافتا إلى أن سبب عدم حضوره عقد قرانها هو أنها تزوجت دون علمه ولم يتبع زوجها الأصول في الزواج من فتاة تنتمي إلى عائلة كبيرة لذا فهو لا يعترف بتلك الزيجة.

وكانت شهدت مواقع التواصل الإجتماعي حرب أهلية بين الفنانة ياسمين صبري ووالدها بدأها الدكتور أشرف صبري، رئيس جمعية الغوص والحفاظ على البيئة البحرية بالإسكندرية، بعدما شن هجومًا واسعًا على ابنته الفنانة ياسمين صبري زوجة رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، وذلك بعد رفضها حضور زفاف شقيقها.

كتب والد ياسمين صبري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "فرح ابني بكره، ربنا رزقه بأجمل عروسة.. أما إن أمه وأخواته الأشقاء رفضوا حتي يباركوله، فربنا رزقه بأم تانية عملت كل حاجة، وأخوات تانيين لم تغريهم الأموال ولا طيارات وكدب وخداع اصبح لأبني اخوات جدد وأم جديدة حفظه الله من شياطين".

لتحدث بينهم العديد من المجدالات خلال وسائل الإعلام والسوشيال ميديا، جعلت المواقع تتنبأ باتخاذ أبو هشيمة موقف من والد ياسمين صبري.

حقيقة تدخل أحمد أبو هشيمة في أزمة ياسمين صبري ووالدها

لكن نفي مصطفى الجمل المستشار الإعلامي للنائب أحمد أبو هشيمة، إصدار أي بيانات أو تصريحات من قبل النائب أو مكتبه الإعلامي، بشأن والد زوجته الفنانة ياسمين صبري، وأكد الجمل أن هذه الأمور ستظل عائلية حلها لا يمكن أن يكون عن طريق التراشق المتبادل عبر صفحات الجرائد والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه لم يعتاد تناول الأمور الشخصية والعائلية عبر وسائل الإعلام، فهذه أمور لها قدسيتها وخصوصيتها.