/672609/كأس-أمم-أفريقيا-منتخب-مصر-يتعادل-مع-غينيا-بيساو-في-الشوط-الأول

انتهى الشوط الأول بين مصر وغينيا بيساو بالتعادل السلبي بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهد اللقاء سيطرة من منتخب مصر على أحداثه، وأضاع لاعبي الفراعنة أكثر من هجمة عن طريق محمد صلاح، وأخطر فرص المباراة عن طريق مصطفى محمد التي جائت بالعارضة.

وحاول المنتخب المصري أن يفتتح التسجيل بلعب أكثر من عرضية خطيرة من عمر كمال الذي تألق خلال أحداث الشوط الأول.

ويسعى الفراعنة للفوز لحصد أول 3 نقاط، بعدما تأهل المنتخب النيجيري بشكل رسمي بحصده 6 نقاط من مبارتين.

تشكيل مصر أمام غينيا بيساو

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أيمن أشرف، أحمد حجازي، محمود الونش، عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: عمرو السولية، عبد الله السعيد، محمد النني

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صـلاح، مصطفـى محمد

نتيجة مباراة مصر ونيجيريا

خسر منتخب مصر أمام نيجيريا بنتيجة 1/0 على ملعب "رومدي أديجا"، ضمن مباريات الجوبة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وقدم منتخب مصر أداء باهت وكارثي على المستوى الرقمي، التي أكتسحت نيجيريا جميع الأرقام لصالحهم، وتفوقوا على مصر أداء ونتيجة.

وتمكن كليتشي إيهايناتشو لاعب منتخب نيجيريا أن يسجل الهدف الأول في شباك منتخب مصر، في الدقيقة 30 بتصويبة صاروخية سكنت شباك محمد الشناوي.

وخرجت بعد الأصوات عقب اللقاء تهاجم اللاعبين وكيروش، ولكن الهجوم الأكير كان على المدير الفني لأنه لم يضع التشكيل المناسب ولا التغييرات المناسبة، ووضع اللاعبين في غير أماكنهم مما ظهروا بمستوى غير جيد خلال مجريات المباراة.

مصر ضد نيجيريا

ولم يظهر محمد صلاح بشكل جيد خلال اللقاء، نظراً لتغيير مركزه بالملعب، وأعتماد كيروش عليه في مركز المهاجم حتى في ظل وجود مصطفى محمد الذي شغل مركز الجناح الأيسر، ليخرج اللاعبين من اللقاء دون تقديم أي مستوى، بسبب تغيرة كيوش في مراكز اللاعبين بالملعب الغير مفهوم

ربيع ياسين: العدل غائب عن الكرة المصرية تحت قيادة أحمد مجاهد.. وحزين من «البدري وغريب»

أكد ربيع ياسين، مدرب منتخب مصر السابق، أنه تفاجئ بعدم سؤال حسام البدري وشوقي غريب عليه، عندما كان مصاب بفيروس كورونا.

وأصيب ربيع ياسين، مدرب منتخب مصر للشباب السابق ببفيروس كورونا، وكان حسام البدري متواجد على رأس القيادة الفنية للمنتخب الاول، وشوقي غريب للمنتخب الأولمبي، ولم يسأل عنه أي أحد منهم.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيوينة عبر “قناة النهار” “العدل غائب عن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، ولا يوجد من يعمل لمصلحة كرة القدم المصرية”.