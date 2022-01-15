/672610/إدارة-الهرم-الصحية-تكرم- النائب-محمد-سلطان-لجهوده-في-حملة-التطعيم-ضد-مرض-شلل-الأطفال

كرمت إدارة الهرم الصحية النائب محمد سلطان أمين العلاقات العامة بحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لما تم تقديمه من جهد وعطاء ومعاونة أثناء العمل في حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال ديسمبر ٢٠٢١ وذلك انطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.

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يأتي ذلك فى إطار الدور الكبير الذي يقوم به النائب محمد سلطان فى تقديم كافة وسائل العون للمواطنين واستكمالًا لدوره الخدمى، لتخفيف الأعباء على عاتق المواطنين، ودعم الطبقات البسيطة.

إدارة الهرم الصحية تكرم النائب محمد سلطان

ومن جانبه ، عبر النائب محمد سلطان، عن سعادته بهذا التكريم، مؤكدا أنه يأتي من أبناء دائرته الكرام وأنه سيحرص على خدمتهم وتذليل المعوقات التي تقف أمامهم

وتقدم سلطان ، بالشكر لإدارة الهرم الصحية وذلك لدورهم الكبير في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين، فضلا عن دورهم الجوهري في تسهيل إعطاء التطعيم ضد شلل الاطفال بهدف الوصول لكل الأهالى حفاظا على صحة أبنائنا من هذا المرض الخطير.

هذا وقال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن القيادة السياسية تحرص دائما بكل المناسبات والأعياد الوطنية على التأكيد على وحدة الصف المصرى، منوها أن المصريين جميعهم نسيج واحد، ولن يستطيع أحد أن ينال منهم.

وأوضح سلطان خلال بيان صادر عنه اليوم، أن هذا اتضح جليا فى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

محمد سلطان: القيادة السياسية تؤكد دائما على وحدة الشعب المصري

وأشار النالئب محمد سلطان أنه من أبرز الرسائل بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الاحتفالية بعيد الميلاد إيمان القيادة السياسية بمبدأ المواطنة ومساواة جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، فضلا عن حرصه على ترسيخ الوحدة الوطنية بين النسيج المصرى.

التفاف المصريين وتوحد رايتهم

وأشارسلطان إلى أن القيادة السياسية تعي جيدا أهمية التفاف المصريين وتوحد رايتهم وأن أي محاولات للتفرقة بين أبناء مصر لن تفلح أبدا في ظل تلاحم وتمسك المصريين وإدراكهم الكامل بأهمية وجودهم دائما على قلب رجل واحد، مهنئا البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وأقباط مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأضاف عضو حقوق البرلمان، أن حديث الرئيس عن الجمهورية الجديدة وأنها بمثابة الحلم والأمل وجمهورية العمل وستكون بادرة وباكورة الدولة الحديثة، وأن الفترة المقبلة ستشهد تحول كبير في الدولة المصرية بعد كم المشروعات القومية التي يتم تنفيذها على أرض الواقع.