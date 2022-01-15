محمد صلاح يسجل أول أهداف مصر في كأس أمم أفريقيا بمرمى غينيا بيساو «فيديو»

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أحرز محمد صلاح الهدف الأول لصالح منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا في شباك غينيا بيساو.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء هدف محمد صلاح مع مطلع الدقيقة 69 بعد تمريرة رائعة من عمرو السولية بطريقة رائعة.

كأس أمم أفريقيا.. منتخب مصر يتعادل مع غينيا بيساو في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول بين مصر وغينيا بيساو بالتعادل السلبي بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وشهد اللقاء سيطرة من منتخب مصر على أحداثه، وأضاع لاعبي الفراعنة أكثر من هجمة عن طريق محمد صلاح، وأخطر فرص المباراة عن طريق مصطفى محمد التي جائت بالعارضة.

وحاول المنتخب المصري أن يفتتح التسجيل بلعب أكثر من عرضية خطيرة من عمر كمال الذي تألق خلال أحداث الشوط الأول.

ويسعى الفراعنة للفوز لحصد أول 3 نقاط، بعدما تأهل المنتخب النيجيري بشكل رسمي بحصده 6 نقاط من مبارتين.

تشكيل مصر أمام غينيا بيساو

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أيمن أشرف، أحمد حجازي، محمود الونش، عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: عمرو السولية، عبد الله السعيد، محمد النني

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صـلاح، مصطفـى محمد

نتيجة مباراة مصر ونيجيريا

خسر منتخب مصر أمام نيجيريا بنتيجة 1/0 على ملعب "رومدي أديجا"، ضمن مباريات الجوبة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وقدم منتخب مصر أداء باهت وكارثي على المستوى الرقمي، التي أكتسحت نيجيريا جميع الأرقام لصالحهم، وتفوقوا على مصر أداء ونتيجة.

وتمكن كليتشي إيهايناتشو لاعب منتخب نيجيريا أن يسجل الهدف الأول في شباك منتخب مصر، في الدقيقة 30 بتصويبة صاروخية سكنت شباك محمد الشناوي.

وخرجت بعد الأصوات عقب اللقاء تهاجم اللاعبين وكيروش، ولكن الهجوم الأكير كان على المدير الفني لأنه لم يضع التشكيل المناسب ولا التغييرات المناسبة، ووضع اللاعبين في غير أماكنهم مما ظهروا بمستوى غير جيد خلال مجريات المباراة.

مصر ضد نيجيريا

ولم يظهر محمد صلاح بشكل جيد خلال اللقاء، نظراً لتغيير مركزه بالملعب، وأعتماد كيروش عليه في مركز المهاجم حتى في ظل وجود مصطفى محمد الذي شغل مركز الجناح الأيسر، ليخرج اللاعبين من اللقاء دون تقديم أي مستوى، بسبب تغيرة كيوش في مراكز اللاعبين بالملعب الغير مفهوم