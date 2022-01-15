درجات الحرارة.. تفاصيل وأماكن سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذى يقدمه الكاتب الصحفى والإعلامى سيد على قناة "الحدث اليوم" مساء اليوم، : "درجات الحرارة على القاهرة من المتوقع أن تتراوح ما بين 7 إلى 9 درجات درجات فى ساعات الليل".

ولفت إلى أن انخفاض نسب الرطوبة وسرعات الرياح فى ساعات الليل يزيد من البرودة، متوقعًا سقوط امطار غدا ما بين خفيفة إلى متوسطة على القاهرة الكبرى، ومحافظات شمال الصعيد، وسيناء والسواحل الشمالية والوجه البحرى.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة، متوقعة أن يسود طقس بارد نهارا، شديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة يصل لحد الصقيع بوسط سيناء.



ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة بنسبة حدوث 50% على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء، وسقوط أمطار خفيفة على شمال الصعيد مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40:50% على السواحل الشمالية الغربية، والقاهرة الكبرى، والوجه البحرى، ومناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، وحذرت الأرصاد من نشاط للرياح على وسط سيناء والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.