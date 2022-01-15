جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أبانوب نبيل، طبيب التحاليل الخاص بالإعلامى الراحل وائل الإبراشى، بعد ثبوت الإصابة بكورونا، تابعت الإبراشى 5 أيام متواصلة، لمعرفة بيان حالته إذا كانت تسوء أو تتحسن.





وقال أبانوب نبيل، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج حضرة المواطن مع الإعلامى سيد على"الحدث اليوم"، قناة فى 24 ديسمبر 2020، تواصل الطبيب المعالج لـ وائل الإبراشى مع المعمل، لإجراء تحاليل للراحل الإبراشى ومن خلالها ثبت إصابته بفيروس كورونا. وأكد طبيب التحاليل، أن الراحل وائل الإبراشى تواصل معه يوم 28 ديسمبر وأبلغه أنه يكح "كتل دم"، معقبا:" استغربت للغاية" وتواصلت مع الطبيب المعالج، فطلب إعادة جميع التحاليل ومنها تحليل مزرعة الدم، لتحليل أسباب كتل الدم. وأضاف الدكتور أبانوب، أنه يوم 29 ديسمبر 2020 التحاليل كانت كارثية بالنسبة لسنه وخلوه من أى أمراض، لافتا أن الحالة كانت تسوء يوما بعد الآخر وصولًا لإصابته ببكتيريا الرئة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كتل دم.. طبيب وائل الإبراشى يكشيف تفاصيلا جديدة عن إصابته بكورونا (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.