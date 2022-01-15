“المصرية للاتصالات”استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2022 برقم الهاتف عبر رابط الموقع الإلكتروني billing.te.eg

أعلنت المصرية للاتصالات عن صدور فاتورة يناير لخدمة الهاتف الأرضي لشهر يناير 2022، حيث يستطيع المواطنين دفع قيمة فاتورة الهاتف الأرضي الخاصة بهم لشهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، وقد حددت الشركة موعدًا نهائيًا للدفع مدته شهر واحد، ثم شهرًا آخر تسمح خلاله للعملاء غير المسددة بتلقي المكالمات، وبعد ذلك تقوم بتعليق الخدمة وفرض رسوم تأخير على العملاء غير المسددة تفيد بأنها ستبدأ في إصدار فواتير الهاتف في 15 يناير 2022، وقد حددت الشركة الرابط الخاص بفاتورة الهاتف، وكذلك الطرق المختلفة لدفع فاتورة الهاتف الثابت التي تمت الموافقة عليها كما سنوضح لكم كيفية معرفة قيمة فاتورة الهاتف ذات السعر الثابت وكيفية دفعها من خلال طرق متنوعة لدفع فواتير الهاتف، بما في ذلك المدفوعات النقدية في WE (المبادلات) والمدفوعات الإلكترونية من خلال موقع طلب الفاتورة نفسه.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي في مصر بالرقم يناير 2022

أنشأت المصرية للاتصالات – WE موقعًا على شبكة الإنترنت، لضمان توفير كافة سبل الراحة للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية قبل إنهاء الخدمة، حيث يمكنك العثور على القيمة الكاملة لفواتير الهاتف الخاصة بك لتضاريس الدفع أولاً بأول وخدمات الإنترنت المنزلية كما سنوضح لكم كيفية معرفة قيمة فاتورة الهاتف لشهر يناير 2022 ، من خلال الخول عبر رابطًا إلكترونيا لمعرفة قيمة فاتورة الهاتف الأرضي لشهر يناير 2022 للاطلاع بسهولة من المنزل لمساعدة الجميع في الحصول على فواتير الهاتف الثابت

خطوات الحصول على فاتورة الهاتف الثابت لشهر يناير 2022

تم إصدار فاتورة الهاتف الأرضي لشهر يناير 2022 كما يمكنكم الاستعلام إلكترونياً عن سداد فواتير الهاتف الثابت ومعرفة الوسائل المعتمدة لدفع فواتير التليفون الأرضي ذات الرسوم الثابتة هناك طريقتان للتعرف على فاتورة الهاتف الثابت لشهر يناير 2022 واحدة عبر الهاتف الثابت والأخرى عبر الإنترنت للحصول على نسخة من فاتورة الهاتف الثابت لشهر يناير 2022 من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول علي الموقع الإلكتروني لشركة المصرية للاتصالات (https://billing.te.eg/ar-eg).

الضغط على خدمة الاستعلام عن الفاتورة.

كتابة البيانات المطلوبة تسجيل اسم صاحب الخط ورقم التليفون الأرضي

تحديد مكان الخط بدقة واسم السنترال التابع له.

الضغط على كلمة استعلام إلكتروني.

ظهور إجمالي المبلغ المطلوب دفعه في الفاتورة بالتفصيل.