/672613/علاقة-غير-شرعية-بعد-سفر-زوجها-نيابة-طنطا-تحبس-سيدة-لاتهامها-بالزنا

قررت نيابة طنطا،بحبس زوجة اربعة أيام على ذمة التحقيق،مساء اليوم، وذلك بالمحضر رقم ٤٩٩ إداري مركز طنطا.

دوت الخليج

نيابة طنطا تحبس سيدة لاتهامها بالزنا

جاء ذلك بسبب تهمة الزنا والتزوير في أوراق رسمية، بعد أن تقدم زوجها ببلاغ رسمي ضدها لقيامها بإقامة علاقة غير شرعية مع طبيب خلال سفر الزوج للخارج، وإنجابها طفلاً وقيامها بتسجيله باسم الزوج.

هذا وأمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بالتحقيق العاجل في واقعة وفاة الاعلامي وائل الابراشي.

واوضحت النيابة العامة ان زوجة الاعلامي وائل الابراشي تقدمت بعريضة شكوي للنيابة العامة ضد الطبيب المعالج بالتسبب في وفاة زوجها ، إذ أعطاه أقراصًا غير متداولة مدعيًا فاعليتها في علاج فيروس كوفيد، وأقنعه بتناولها وعلاجه بالمنزل، وأنه كان يُدخن بشراهة في غرفة نوم المتوفى خلال ملازمته، رغم ما لذلك من أثر سلبي.

النائب العام يأمر باتخاذ إجراءات التحقيق في واقعة وفاة وائل الإبراشي

وأضافت الشاكية أنه بالرغم مما أسفرت عنه نتائج فحوصات المتوفى من وجود التهاب وتليف بالرئتين إلا أن الطبيب المشكو في حقه أصر على استمرار علاجه بذات الدواء المشار إليه -الذي ادعى اختراعه- حتى تواصل المتوفى مع أطباء آخرين، ودخل المستشفى بنسبة فشل وتليف رئوي عالية، فحاولوا علاجه على مدار سنة كاملة حتى تُوفي المذكور من مضاعفاتها، وبعرض الأمر على السيد المستشار النائب العام أمر سيادته بالتحقيق العاجل في الواقعة.