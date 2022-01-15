/672616/من-الكاميرون-رئيس-شباب-ورياضة-النواب-يهنئ-منتخب-مصر-بالفوز-علي-غينيا-بيساو

هنأ الدكتور محمود حسين، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، المنتخب المصري لفوزه على منتخب غينيا بيساو بهدف نظيف في المباراة الثانية له باطار مباريات المجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

من الكاميرون.. رئيس شباب ورياضة النواب يهنئ منتخب مصر بالفوز علي غينيا بيساو

وشارك الدكتور محمود حسين، في تشجيع منتخب مصر في مباراته أمام نظيره غينيا بيساو والتي أقيمت في التاسعة مساءً، ضمن وفد من مصر بكافة المحافظات المصرية، وذلك في إطار مبادرة حزب مستقبل وطن مع شركة بريزنتيشن، لتنظيم رحلات إلى الكاميرون لمؤازرة المنتخب في مبارياته بالبطولة الأفريقية.

وشهد مطار القاهرة الدولي، منذ صباح اليوم، تجمع المئات من مشجعي المنتخب المصري يتوسطهم الدكتور محمود حسين، وسط أجواء إحتفالية وحماسية، ورفعوا العلم المصري، واتخذوا الصور الفوتوغرافية خلال تواجدهم في صالة الإستقبال بمطار القاهرة الدولي.

ومن جانبه أكد الدكتور محمود حسين، أن حزب مستقبل وطن أطلق مبادرة بالتنسيق مع شركة بريزنتيشن لتنظيم رحلات من مشجعين بكافة المحافظات المصرية لمؤازرة المنتخب المصري في مبارياته بالكاميرون، موضحاً أن هذه هي الرحلة الثانية التي تم تنظيمها لسفر 300 من مشجعي المنتخب إلى الكاميرون

وأعرب رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن سعادته بالروح الحماسية والأجواء الإحتفالية التي شهدها من جماهير منتخب مصر بالمدرجات خلال المباراة، على الرغم من الأوقات العصبية التي مر بها الجماهير خلال المباراة.