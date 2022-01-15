/672620/أرقام-وإحصائيات-من-فوز-مصر-على-غينيا-بيساو

فاز منتخب مصر على نظيره غينيا بيساو بنتيجة 1/0 على ملعب "رومدي أدجيا"، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقدم منتخب مصر مباراة متوسطة بالرغم من فوزه وحصده أول 3 نقاط أمام غينيا بيساو، ولكن لم يكُن الأداء المنتظر من البعض لمنتخب مصر.

وفي الدقيقة 69 أحرز محمد صلاح هدف مصر الأول بعد تمريرة متقنة من عمرو السولية، ليسكنها صلاح في الشباك على يسار حارس غينيا الذي لم يستطيع التصدي للكرة القوية.

وحاول منتخب غينيا أن يتعادل وأحرزوا هدف ولكن ألغاه حكم المباراة، بعدما عرقل بالدي عمر كمال عبد الواحد، ليخرج منتخب مصر فائزاً ويحصد أول 3 نقاط.

وبتلك النتيجة أصبح منتخب مصر في المركز الثاني خلف نيجيريا بثلاثة نفاط، بينما غينيا بيساو يمتلك نقطة واحدة في المركز الثالث.

أرقام وإحصائيات من مباراة مصر ضد غينيا بيساو

غينيا بيساو مصر

- الأهداف 1 - صنع أهداف 1 4-2-3-1 التشكيلة 4-3-3 7 (3) تسديدات (على المرمى) 17 (4) 3 تسديدات صدت 3 - (-) ركلات جزاء (سجلت) - (-) 11 تمريرات عرضية 30 18 أخطاء 19 - تسلل 1 1 ركلات ركنية 8 3 بطاقات صفراء 1 - بطاقات حمراء - 497 عدد اللمسات 654 235 تمريرات 397 5 قطع الكرة 8 8 صد لاعب - 3 إلتقاط 1 11 تحديات 16 43% نسبة الإستحواذ 57%

تشكيل مصر أمام غينيا بيساو

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أيمن أشرف، أحمد حجازي، محمود الونش، عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: عمرو السولية، عبد الله السعيد، محمد النني

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صـلاح، مصطفـى محمد

محمد صلاح يحصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة مصر وغينيا يساو

حصل محمد صلاح لاعب منتخب مصر على جائزة أفضل لاعب في مباراة غينيا بيساو.

وساهم محمد صلاح في فوز منتخب مصر بتسجيل هدف اللقاء الوحيد بعدما تمكن من تسجيل الهدف بطريقة رائعة بعد متابعة رائعة لكرة عمرو السولية.

وتلعب مصر المباراة الأخيرة أمام السودان مساء الأربعاء المقبل في تمام التاسعة مساء.