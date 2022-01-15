/672621/أحمد-أدم-متعجبا-من-الهجوم-على-معلمة-المنصورة-المفروض-في-الرحلات-نعمل-اي-يعني

كشف الفنان أحمد أدم خلال لقاءه ببرنامج «كلام الناس»، عن موقفه من معلمة المنصورة التي اشتهرت بفيديو رقصها في رحلة نيليه مع زملائها، مشيرا إلى أن السوشيال ميديا، السبب الرئيسي في تفخم تلك الأزمة، وأنها لا ذنب لها فيما حدث.

دوت الخليج يرصد دفاع أحمد أدم عن معملة المنصورة بعد طلاقها من زوجها.

وقال أحمد أدم خلال لقاء: «رأينا أسرا تتدمر بسبب السوشيال ميديا، ومنها معلمة المنصورة، فيجب أن ندين هنا من صوّرها وليست هي المدانة».

وتابع: «هو المفروض في الرحلات نعمل إيه يعني! وللأسف نتخذ إجراءات ضد من لا يقع عليه اللوم، ونترك من يستحق اللوم، فمن صوّرها ونشر الفيديو هو الذي يجب أن يتم اتخاذ إجراء ضده».

أحمد أدم يدافع عن معلمة المنصورة

وتابع: «سواء هي أخطأت أم لا، ليس من المفترض أن نخترق الحريات الشخصية بهذا الشكل، فلماذا إذن نتحدث عن الحرية والمسؤولية! فنحن نسمع كلاما كبيرا ولا ننفذ منه شيئا».

أحمد أدم يهاجم زوج معملة المنصورة بعد موقفه مع زوجته

وأختم أحمد أدم حديثه، معربا عن استائه من موقف زوج معملة المنصورة، بعدما قام بتطليقها، فقال: «موقف مش حلو منه، لأنه يبدو أنه طلقها بسبب كلام الناس وليس لتصرفها، فالبتأكيد كان يعرف بأمر الرحلة وما دار فيها ورأى الصور».

أول تعليق من أية يوسف معلمة المنصورة

وخرجت معلمة المنصورة لتعلق على مقطع الفيديو بعد انتشاره بشكل كبير ودونت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «والله ما أعرف أني بتصور، ليه بيشهروا بي وبسمعتي وبيدمروا مستقبلي ومستقبل أطفالي الثلاثة».

وكشف المعلمة التي تدعي آية يوسف أنها ستقاضي الأشخاص الذين قاموا بتصوير الفيديو ووجهت لهم اتهامات بتشويه سمعتها مؤكدة أن هذا الأمر في حد ذاته يعد جريمة وأضافت معلمة المنصورة:«أنا أعمل منذ 3 سنوات في المدرسة متطوعة، وتفاجأت برواج الفيديو على مواقع التواصل مشير إلى أن ليس لديها أعداء».