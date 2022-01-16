أول رد من الأرصاد على تأثير بركان هونجا تونجا على مصر (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وبدأت الجهات بإصدار إنذارات لنشاط تسونامى فى أعقاب ثوران تونجا؛ ومن المتوقع ان تشهد السواحل الشمالية والشرقية لنيوزولاندا تيارات قوية وغير عاديه ولا يمكن التنبؤ بارتفاع الأمواج على الشاطئ.

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