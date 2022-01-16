لمتابعة أعمال التطوير.. محافظ الجيزة يتفقد أعمال طريق المنصورية «فيديو»

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الأعمال تشمل مسافة 7 كم من المقرر أن يتم خلالها أعمال تقوية وإعادة رصف وتطوير وتوسعة لطريق المنصورية، ليصبح عرض الطريق ما بين 30 إلى 35 مترا بدلا من 18 مترا، وذلك ضمن مخطط تطوير وتوسعة الطرق بالمحافظة وخلق محاور مرورية جديدة لتحسين حركة المرور.
وأضاف المحافظ أن الأعمال تشمل تدبيش لحوض ترعة المنصورية وإستبدال منظومة الإنارة القديمة بشبكة إنارة جديدة، بعد إزالة التعديات على الطريق وتوفير مسافة بعرض 12 مترا بطول المسافة الجارى تطويرها.
كما شدد المحافظ على رئيس حى الهرم ورئيس مركز ومدينة كرداسة بتكثيف أعمال الرقابة ومنع أى تعديات على الطريق وإلزام الملاك على جانبى الأعمال بخط التنظيم ورصد أى ممارسات مخالفة لشئون النظافة والحفاظ على البيئة أو إنتظار سيارات النقل الخاصة بالشركات والمصانع واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال أصحابها، على أن يتم رفع مخلفات وناتج أعمال التطوير وتطهير الترعة أول بأول ومنع تراكمها حفاظا على المظهر الجمالى لأعمال التطوير.
رافق المحافظ اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة وتيسير عبد الفتاح رئيس حى الهرم واللواء خالد عصر رئيس مركز ومدينة كرداسة.
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