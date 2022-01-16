محمد صلاح: كل مباريات البطولة صعبة لأن الكرة في أفريقيا تغيرت

أكد محمد صلاح، كابتن المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، أن الفوز الذي تحقق اليوم علي حساب غينيا بيساو بهدف نظيف في الجولة الثانية من بطولة أمم افريقيا، وضع المنتخب المصري في مكانه الطبيعي، بعد الإخفاق في مباراة الافتتاح أمام نيجيريا.

وقال محمد صلاح، عقب المباراة، إن كل المباريات في البطولة صعبة؛ لأن الكرة الأفريقية تغيرت، ولم تعد هناك منتخبات كبرى وأخرى صغرى، وهو ما يجعل كل المباريات متقاربة المستوى.

وأضاف محمد صلاح إنه متفائل بالمباريات المقبلة للمنتخب في البطولة، خاصة أن الجهاز الفني واللاعبين يضعون أمامهم الصعوبات، ويتم حلها سريعا، منعا لتأثيرها على المنتخب.

واقتنص منتخب مصر فوزا صعبا وهو الأول ببطولة أمم إفريقيا بعد تغلبه على نظيره غينيا بيساو بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد رومدي أدجيا ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون 2021، ليحصد الفراعنة أول ثلاث نقاط في مشواره ببطولة "كان 2021".