/672622/أي-دور-برد-كورونا-المصل-واللقاح-تناشد-المواطنين-المصابين-بالبرد-بعزل-أنفسهم

دوت الخليج

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج حديث القاهرة، مع الإعلامي خيري رمضان، عبر فذائية القاهرة والناس، منوها أن أعراض المتحور تشبه دور البرد العادي، مضيفا:” كل دور برد في الفترة الحالية نعتبره كورونا حتى يثبت العكس”.

المصل واللقاح تناشد المواطنين المصابين بالبرد بعزل أنفسهم

وتابع الدكتور أمجد الحداد، أن متحور أوميكرون أعراضه بسيطة جدا وتشبه دور البرد ولكنه سريع على الانتشار،وهو ما يستلزم أن يقوم المصاب بعزل نفسه عن أسرته لحماية كبار السن وضعاف المناعة”.

من ناحية اخرى توقع أستاذ علم الفيروسات في "جامعة جورج واشنطن"، قسطنطين تشوماكوف، أن تكون 2022 هي النهاية الرسمية لفيروس أوميكرون، مؤكدا أن ضعف متحور أوميكرون يدلل على أن الجائحة أخذت طريقها الى الاختفاء.

ووفقا للبروفيسور تشوماكوف، فإن أوميكرون عن أسلافه بقدرته الزائدة على نقل العدوى، ولكن في ذات الوقت، تراجعت بشكل ملحوظ قدرته على إحداث المرض وكذلك تراجعت قدرته على التسبب بالموت، مشيرا الى أنه عند الإصابة بمتحور أوميكرون، يسري المرض بشكل معتدل إلى حد ما، موضحا أن معدل الوفيات انخفض بشكل كبير، حيث وصلت نسبة الوفيات في أوقات سابقة الى حوالي 2% من المرضى، فيما أصبحت الآن حوالي 0.1%". وأشار تشوماكوف أن وباء كوفيد-19 زاد انتشاره هذا الأسبوع في كل أنحاء العالم باستثناء إفريقيا، التي سجلت كأول منطقة تراجعا في الإصابات بعد موجة أوميكرون، وسجلت حوالى 2.8 مليون إصابة يوميا في العالم وارتفع المؤشر مجددا هذا الأسبوع.

أعراض أوميكرون

وأوضح خبير الفيروسات إلى أن أوميكرون، على عكس السلالات السابقة، لا يتطور إلى حد الالتهاب الرئوي، مؤكدا أن الأعراض الرئيسية للمرضى المصابين بالنوع الجديد، من بينها، الصداع والزكام وتهيج الأنف والسعال. في ذات الوقت، لم يعد المريض يلاحظ فقدانه لحاسة الشم كما كان الأمر في السلالات الأخرى. وشدد تشوماكوف على أن أي جائحة لا تستمر عادة أكثر من عامين أو 3 أعوام، حتى الإنفلونزا الإسبانية التي حصدت أرواح ما بين 50 إلى 100 مليون شخص، تحولت بعد فترة إلى إنفلونزا موسمية، لذلك ربما تكون نهاية الوباء الحالي وشيكة بفضل أوميكرون.

امريكا الاعلى في معدلات الاصابة

وتشير احصائيات منظمة الصحة العالمية إلى أن فيروس كورونا تسبب في وفاة نحو 5,519,380 شخصا في العالم منذ ظهر في الصين في ديسمبر 2019، وسجّلت الولايات المتحدة أعلى عدد للوفيات جرّاء الفيروس بلغ 846,488 حالة تليها البرازيل (620,545) والهند (485,350) وروسيا (319,911). وحول العدد الاجمالي للوفيات أكدت منظمة الصحة العالمية أنه قد يكون أعلى بمرّتين إلى ثلاث، آخذة في الاعتبار العدد الزائد للوفيات المرتبة بالوباء.