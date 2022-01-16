/672623/الشروط-والمستدات-المطلوبة-لوظيفة-مدير-مستشفي-الحميات-بنجع-حمادى-بقنا

أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير مديرية الشؤون الصحية بقنا اليوم السبت 15 يناير ، عن حاجة مديرية الصحة لشغل وظيفة "مدير مستشفي حميات نجع حمادي "

الشروط والمستدات المطلوبة لوظيفة مدير مستشفي الحميات بنجع حمادى بقنا دوت الخليج يرصد لكم الشروط 1 _ أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة والحالة الوظيفية مطابقة لبطاقة الوصف الوظيفي الخاصة بشغل الوظيفة . 2 _ يفضل من لديه خبرات إدارية سابقة بالإضافة الي الحصول علي شهادات أو دورات أو دراسات عليا متخصصة في مجال العمل أو الإدارة . 3_ لديه خبرة بالقوانين واللوائح المنظمة 4 _ بيان حالة موضحا به المؤهلات العليا متضمنا الوظائف الإشرافية والقيادية التي شغلها المتقدم . 5 _ بيان الشهادات والدورات التدريبية الحاصل عليها 6_ بيان عن أبرز الإنجازات والإسهامات للمتقدم وكذا أوجه التطوير التي قام بها حال شغله للوظائف الإشرافية السابقة. 7 _ إقتراحات تطوير العمل . 8_ صورة بطاقة الرقم القومي . 9_ تقديم طلب باسم السيد الدكتور وكيل وزارة الصحة مرفقا به جميع المستندات المطلوبة في موعد أقصاه 15 يوم من تاريخه. البدء في تركيب أول وحدة مناظير جراحية بمستشفيات قنا على جانب أخر أشار الدكتور محمد الديب مدير مستشفي قنا العام أنه قد تم البدء في تركيب وحدة المناظير وتجهيز الفريق الطبي اللازم للتشغيل مؤكدا علي التطوير المستمر للخدمات الطبية المقدمة بالمستشفي من أجل خدمة المرضي بالمحافظة

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