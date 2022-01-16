إصابة محمود حمدي الونش بشد في العضلة الأمامية وأشعة لتحديد مدة الغياب

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تعرض محمود حمدي الونش لإصابة على مستوى العضلة الأمامية خلال مباراة غينيا بيساو في كاس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وغادر محمود حمدي الونش للإصابة وغادر ملعب المباراة وشارك بدلاً منه محمد عبد المنعم.

وسوف يقوم اللاعب اشعة غداً من أجل الوقوف على حجم الإصابة ومدة الغياب.

محمد صلاح: بطولة كأس أفريقيا لازم نحققها من أجل إسعاد الشعب المصري

أكد محمد صلاح لاعب منتخب مصر أنه سعيد بالفوز اليوم على منتخب غينيا بيساو والمساهمة في فوز الفراعنة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "بي إن سبورتس" "أعرف تماما أن هناك حزن بسبب الأداء ولم نصل إلى الكمال ولكن الأهم حاليا الفوز بالمباريات من أجل الثقة، ولا أركز في تسجيل الأهداف والأهم منتخب مصر".

وتابع "مش مهم مين بيسجل أهداف في المباريات والمباراة الماضية كنت أعمل على صناعة اللعب وإن شاء الله القادم سيكون الأداء أفضل ونسعد الجميع".

وأكمل "يمكن أن منتخب مصر أقل المنتخبات اللي ليها محترفين في أوروبا بس لازم كلنا نكون على قلب رجل واحد ونسعى لتحقيق البطولة لأنها غالية للغاية".

كأس أمم أفريقيا

واختتم "البطولة دي غالية عليا وعلى كل اللاعبين وإن شاء الله أقدر أحقق اللقب مع منتخب مصر من أجل إسعاد الشعب المصري بالكامل".

محمد صلاح يحصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة مصر وغينيا يساو

حصل محمد صلاح لاعب منتخب مصر على جائزة أفضل لاعب في مباراة غينيا بيساو.

وساهم محمد صلاح في فوز منتخب مصر بتسجيل هدف اللقاء الوحيد بعدما تمكن من تسجيل الهدف بطريقة رائعة بعد متابعة رائعة لكرة عمرو السولية.

وتلعب مصر المباراة الأخيرة أمام السودان مساء الأربعاء المقبل في تمام التاسعة مساء.

كأس أمم أفريقيا.. مصر تضرب غينيا بيساو بهدف نظيف «فيديو»

حقق منتخب مصر الفوز على نظيره غينيا بيساو بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وشهد اللقاء سيطرة من منتخب مصر على أحداثه، وأضاع لاعبي الفراعنة أكثر من هجمة عن طريق محمد صلاح، وأخطر فرص المباراة عن طريق مصطفى محمد التي جائت بالعارضة.