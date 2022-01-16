حبس ودعوى للحجر وخلافات أمام الجمهور.. تعرف على أشهر الأزمات العائلية لنجوم الوسط الفني

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شهد الوسط الفنى على مر العصور على العديد من القضايا والتى ظهرت مع عائلتهم، ومنها التى وصلت الى القضاء، وبعضها مرت عليها السنوات حتى انتهت بالصلح، نستعرض لكم مشاكل النجوم والذين لفتوا العديد من الانظار ونالت إهتمام الجمهور.

دوت الخليج

أنغام وانفصالها عن والدها

عرفت الفنانة أنغام بإنها من عائلة فنية، فهي الابنة الوحيدة للملحن محمد علي سليمان من زوجته الأولى مجيدة عبدالعليم، وعمها المطرب الراحل عماد عبدالحليم.

ظهرت انغام موهبتها منذ صغرها وكان والدهاهو المسؤول عن تلحين جميع أغنيها، وفي عام 1994 قررت أنغام الانفصال عن والدها الملحن ومؤسس مشروعها الفني، لرغبة في الاستقلال بحياتها الشخصية والفنية والمالية، فبدات المشكلات بينها ووالدها، وقررت أن تذهب إلى أبعد مدى عندما قررت الزواج بمهندس الصوت مجدي عارف، وهو ما كان يرفضه الأب، فقاطعها والدها فنيًا واجتماعيًا لأكثر من عشر سنوات.

ويبدا الوالد فى انتقادها خلال انفصالها بسنوات طويلة، لنكرانها جميله وجحودها وتأكيده أنه لولا اسمه وشهرته ما كان أحد استمع لها ولا عرفها وأنها تزوجت من ورائه لترد انغام فى هذه اللحظة قائلة، "أبي أراد كسر أنفي"، واكتفت بالإشارة إلى أنه سيبقى والدها، لكن في الفن ستعتمد على آخرين، وأوضحت أنه رفض زواجها وطلب مهرًا مبالغًا فيه وصل الى ربع مليون جنيه وقتها، فاضطرت للزواج من دون إذنه، وتوقع الجميع أن تضيع شهرتها بعيدًا عن ألحان والدها المميزة.

انغام ترجع لبيت العائلة

بعد مرور عشر سنوات على خلافاتها مع والدها، رفضت فيها الوساطات للتصالح بينهما، بعدما وصلت الأزمة إلى ساحات القضاء والمحاكم، تلقت "الابنه الوحيدة" اتصالًا هاتفيًا من عمها محمود سليمان، ليخبرها بأن والدها ملازم الفراش، وأصيب بارتفاع حاد في درجة الحرارة، وطلب منها أن تسارع الى زيارته، فنسيت على الفور خلافاتهما واصطحبت طبيبها الخاص ونجلها وذهبت إلى بيته لتطمئن عليه، وفى بداية تلك اللحظة انتهت على الفور المشكلات وسط بكائهما، كما انه دعمته في انتخابات نقابة الموسيقيين عام 2011، وحضر بعدها حفل ختام فعاليات الدورة العشرين لمهرجان الموسيقى العربية، وصعد إلى المسرح وهي تغني وعانقها أمام الجميع.

خلافات رشوان توفيق وابنته

تصدر اسم الفنان رشوان توفيق، محركات البحث في جوجل منذ الايام المقبلة، عقب أزمته مع ابنته، ورفع الدعاوى القضائية من ابنته وزوجها بسبب الامور المادية، حيث بدات الازمة عندما اعلن الفنان القدير، بأنه حزين للغاية بسبب رفع ابنته وزوجها قضية ضده، ما دفعه للبكاء من كثرة الحزن.

ولكن سرعان ما انفت ابنته الإعلامية هبة رشوان، إن شقيقتها لم ترفع قضية حجر على والدهما، مؤكدة أنها ستحرر دعوى قضائية ضد كل من نشر شائعات حول أزمة والدها وشقيقتها.

ولكن بعدد ايام قليلة ظهرت ان هناك دعوة فى احدى المحاكم المصرية، لعدم التصرف فى الاموال الفنان وان تكون ابنته " ايه" هى من تضع يديها على جميع المتلكات.

ولكن لم ياتى قرار الصلح وحنية الاب التى اعطها ان تلمس قلب ابنته، وانتهى قرار المحكمة فى تاجيل الدعوى الى جلسة 22 يناير للاطلاع على الوراق والنطق بالحكم

وقال محامي الفنان رشوان توفيق بعد تاجيل الحكم، بإن آية رشوان توفيق، قامت برفع عدد من الدعاوى القضائية ضد والدها تمنعه من استخدام حقه، مشيرا إلى أن الفنان رشوان قام بتوزيع تركته وهو على قيد الحياة، وعندما قام بتعديل فيها لم ترتض ابنته آية، ولذلك قامت برفع دعوى قضائية رفض وبطلان إعادة القسمة".

حلا ترك تحبس والدتها

وبالتزامن مع قضايا الفنانين،نرى حالة غريبة من اختلافات بين الاباء وابنهم، حيث قامت الفنانة الشابة حلا ترك برفع دعوى اتهمت والدتها باخد مبلغ من المال، بمقابل انها سوف ترد المبلغ، ولكن مع تاخر الدفع، قامت ابنتها برفع دعوى ضدد والدتها، وجاء الحكم الصادر من المحكمة بسجن منى السابر والدة الفنانة البحرينية الشابة.

وجاء تعديل للحكم الصادر لصالح منى السابر، بعدم سجنها بشكل نهائي واستبدال عقوبة الحبس عاما بالعمل اليدوي، وذلك لعدم تمكن السابر من جمع المبلغ محل، موجهة الشكر للقضاء البحريني، الذي أنصفها مراعاة لظروفها وأنها أم حاضنة لطفلها الصغير عبدالله.

بداية الخلاف بين ياسمين صبري ووالدها

وظهر الخلاف بين ياسمين صبري ووالدها، عندما كتب والدها عبر صفحته الشخصية "فيسبوك": "فرح ابني بكره، ربنا رزقه بأجمل عروسة.. أما إن أمه وأخواته الأشقاء رفضوا حتي يباركوله، فربنا رزقه بأم تانية عملت كل حاجة، وأخوات تانيين لم تغريهم الأموال ولا طيارات وكدب وخداع اصبح لأبني اخوات جدد وأم جديدة حفظه الله من شياطين".

لتحدث بينهم العديد من المجدالات خلال وسائل الإعلام والسوشيال ميديا، جعلت المواقع تتنبأ باتخاذ أبو هشيمة موقف من والد ياسمين صبري.

ولكن ياتى الرد من زوجة رجل الاعمال والفنانة المعروفة، بانها لم تعرف معنى كلمة الاب، مشيرا انهاكانت تعيش مع جدتها وانه لم ينفق عليها وكانت فى احدى المدراس الحكومية، وكانت تعيش فى حياة لم تذكر انها طفولية بسبب كثرة المشاكل التى كانت تواجها وهى فى نعومة اظافرها، وحتى الان لم تنتهى الحرب من كلا الاطراف عبر السوشيال ميديا، ولكن الجمهور فى انتظار متراقب عما سوف يحدث فى نهاية تلك القصة.