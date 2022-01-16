إحصائيات عمر كمال جندي منتخب مصر المجهول

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قدم عمر كمال لاعب منتخب مصر، مباراة مميزة أمام غينيا بيساو، ضمن لقاء الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقدم اللاعب أداء رائع وكان مصدر خطورة لمنتخب مصر في العديد من الكرات، فساهم في الكثير من الكرات بإتقانه للعرضيات المميزة التي شكلت خطورة كبيرة على مرمى غينيا بيساو.

بجانب الشق الدفاعي الذي قدموا على أعلى مستوى، وظهر في أكثر من كرة بتغطيات مميزة ومنع هجمات كثيرة من لاعبي غينيا بيساو عن طريق جبهته.

وشارك عمر كمال المنضم من فيوتشر في مباراته الأولى مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا، بعد إصابة أكرم توفيق بالرباط الصليبي خلال لقاء نيجيريا.

إحصائيات عمر كمال في الظهور الاول مع ‎مصر بأمم أفريقيا

• 4 اكثر من صنع فرص محققة

• 11 اكثر من اخرج عرضيات

• 4 اكثر من اكمل عرضيات

• 4 اكثر من كسب اخطاء لصالحه

• 5 اكثر من اعترض كرات

• 100٪ اكمل جميع الكرات الطويلة

• 94٪ فاز بالالتحامات الارضية

إصابة الونش

تعرض محمود حمدي الونش لإصابة على مستوى العضلة الأمامية خلال مباراة غينيا بيساو في كاس أمم أفريقيا.

وغادر محمود حمدي الونش للإصابة وغادر ملعب المباراة وشارك بدلاً منه محمد عبد المنعم.

وسوف يقوم اللاعب اشعة غداً من أجل الوقوف على حجم الإصابة ومدة الغياب.

محمد صلاح: بطولة كأس أفريقيا لازم نحققها من أجل إسعاد الشعب المصري

أكد محمد صلاح لاعب منتخب مصر أنه سعيد بالفوز اليوم على منتخب غينيا بيساو والمساهمة في فوز الفراعنة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "بي إن سبورتس" "أعرف تماما أن هناك حزن بسبب الأداء ولم نصل إلى الكمال ولكن الأهم حاليا الفوز بالمباريات من أجل الثقة، ولا أركز في تسجيل الأهداف والأهم منتخب مصر".

وتابع "مش مهم مين بيسجل أهداف في المباريات والمباراة الماضية كنت أعمل على صناعة اللعب وإن شاء الله القادم سيكون الأداء أفضل ونسعد الجميع".

وأكمل "يمكن أن منتخب مصر أقل المنتخبات اللي ليها محترفين في أوروبا بس لازم كلنا نكون على قلب رجل واحد ونسعى لتحقيق البطولة لأنها غالية للغاية".