انفجار بركان تحت الماء بالمحيط الهادئ.. ومواطنون يهرعون بسبب تسونامى

جدة - نرمين السيد - وقد سجل القمر الصناعى اليابانى هيماوارى -8 ذلك الحدث. ويظهر التسجيل عمودًا ضخمًا من الرماد والبخار والغاز يرتفع مثل عيش الغراب فوق مياه المحيط الهادئ الزرقا بل يمكن أيضًا رؤية موجة صدمة فى الغلاف الجوى حيث الفاصل بين ضوء النهار والليل يلحق بموجة الصدمة.

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