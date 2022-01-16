/672628/حصاد-اليوم-السادس-من-كأس-أمم-أفريقيا-عودة-منتخب-مصر-للإنتصارات

أقيمت مبارتين أمس من الجولة الثانية بدور المجموعات بكأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021، أبرزها لقاء مصر أمام غينيا بيساو.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فبدأت مباريات يوم السبت من كأس أمم أفريقيا بلقاء نيجيريا أمام السودان الساعة 6 مساءاً، واللقاء الأخير كان بين مصر و غينيا بيساو.

كأس أمم أفريقيا.. نيجيريا تفوز على السودان وتتأهل رسمياً

حقق منتخب نيجيريا الفوز على نظيره السودان بنتيجة 3/1، على ملعب "رودجي أدجيا" ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وبدأ منتخب نيجريا اللقاء بضغط كبير على السودان حتى نجحوا في التسجيل عن طريق شوكويزي في الدقيقة 3، ثم بادلت السودان الهجمات وهددوا مرمى نيجيريا ولكن تصدى الحارس النيجيري لتلك الهجمات.

وأستثمر منتخب نيجيريا الهدمات المرتدة التي شكلها في أخر شوط المباراة الأول واحرزوا الهدف الثاني في الدقيقة 45 عن طريق تايو أونيي برأسية تغالط الحارس علي أبو عشرين وتسكن الشباك.

وفي شوط المباراة الثاني سيطر المنتخب النيجيري، وعزز موسيس سيمون بالهدف الثاني في بدايته بالدقيقة 46، ليسطر النسور على بدايت الشوط.

وحاول السودان أن يعود في النتيجة عن طريق عدة محاولات على مرمى المنتخب النيجيري حتى أحرزو هدف وحيد عن طريق والي الدين خضر في الدقيقة 70 من ركلة جزاء، لتنتهي المبارة بفوز نيجيريا 3/1.

وبتلك النتيجة تتأهل نيجيريا بشكل رسمي من المجموعة، بينما يتوقف رصيد منتخب السودان عند نقطة وحيده.

كأس أمم أفريقيا.. مصر تضرب غينيا بيساو بهدف نظيف

حقق منتخب مصر الفوز على نظيره غينيا بيساو بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وشهد اللقاء سيطرة من منتخب مصر على أحداثه، وأضاع لاعبي الفراعنة أكثر من هجمة عن طريق محمد صلاح، وأخطر فرص المباراة عن طريق مصطفى محمد التي جائت بالعارضة.

وحاول المنتخب المصري أن يفتتح التسجيل بلعب أكثر من عرضية خطيرة من عمر كمال الذي تألق خلال أحداث الشوط الأول.

وفي شوط المباراة الثاني أجرى كيروش عدة تغييرات بدخول تريزيجيه وأحمد سيد زيزو، مع محاولات من تحسين الأداء وتسجيل هدف التقدم.

وفي الدقيقة 69 أحرز محمد صلاح هدف مصر الأول بعد تمريرة متقنة من عمرو السولية، ليسكنها صلاح في الشباك على يسار حارس غينيا الذي لم يستطيع التصدي للكرة القوية.

وحاول منتخب غينيا أن يتعادل وأحرزوا هدف ولكن ألغاه حكم المباراة، بعدما عرقل بالدي عمر كمال عبد الواحد، ليخرج منتخب مصر فائزاً ويحصد أول 3 نقاط.

وبتلك النتيجة أصبح منتخب مصر في المركز الثاني خلف نيجيريا بثلاثة نفاط، بينما غينيا بيساو يمتلك نقطة واحدة في المركز الثالث.