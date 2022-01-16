دار الإفتاء : يجوز نقل العظام من الميت إلى الحى إذا أوصى بذلك 

جدة - نرمين السيد - وأوضحت دار الإفتاء من خلال منشور عبر الحساب الرسمي على بموقع التواصل الاجتماعى " الفيسبوك"، أن الشريعة الإسلامية حرصت على حياة الإنسان وأمرت بالمحافظة عليها وعدم الإضرار بها؛ فأمرت الإنسان باتخاذ كل الوسائل والأسباب التى تحافظ على حياته وصحته وتمنع عنه الأذى، ومن الوسائل الطبية التى ظهرت حديثا نقل وزرع بعض الأعضاء البشرية، سواء من الحى للحى أو من الميت الذى تحقق موته إلى الحى.

وذكرت أن كثير من الفقهاء والمجامع الفقهية توصلت إلى أن هذا جائز شرعًا إذا توافرت فيه الشروط الشرعية المقررة فى ذلك؛ فيجوز نقل العظام من الميت إلى الحى إذا كان المتوفى قد أوصى بذلك أو أذن به ورثته، مع وجوب مراعاة سائر الضوابط الشرعية المقررة فى ذلك، وهى متاحة على البوابة الإلكترونية لدار الإفتاء المصرية.