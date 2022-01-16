درجة الحرارة صفر فى هذه المدينة.. الأرصاد تحذر مجددا من طقس اليوم

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة، أن درجات الحرارة تصل إلى 0 على مرتفعات كاترين؛ ومزيد من الإحساس ببرودة الطقس بسبب نشاط الرياح خاصة على السواحل الشمالية وسيناء.
وأكدت أن فرص الأمطار قائمة على كافة الأنحاء الشمالية، تكون متفاوتة الشدة من الساحل حتى شمال الصعيد ؛ كما تقل فترات سطوع الشمس خلال النهار بسبب الغيوم.
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