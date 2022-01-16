وزير التعليم: لا توجد إصابات بكورونا تؤثر على الدراسة

جدة - نرمين السيد - وقال شوقى، فى تصريحات تلفزيونية، إنه لا توجد أى إصابات بكورونا تؤثر على سير العملية الدراسية، مشيرا إلى أن الأمور تسير بانتظام شديد بداية من الصف الرابع الابتدائى وحتى الإعدادية، بالإضافة إلى التعليم الفني.

وحول وجود مدارس "إنترناشونال"، ومدارس خاصة، طلبت من طلابها عدم الحضور بسبب كورونا، قال شوقى لم تأت معلومة بذلك، وقد تكون مدرسة أو مدرستين، لكنه ليست هناك ظاهرة".

وفى سياق أخر أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن قواعد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى للفصل الدراسى الأول لعام 2021 - 2022، مشيرة إلى أنه تقرر أن يحتوى الامتحان على قسمين، أحدهما "الكتروني" يتم تصحيحه الكترونيا من أسئلة متعددة الاختيارات ويمثل 70% تقريبا من درجة المادة، والثانى "مقالى ورقي" يتم وضعه من قبل المديرية أو الإدارة التعليمية ويمثل باقى الدرجة للمادة (٣٠٪) ويتم تصحيحه من قبل معلمى المدارس.

وقالت الوزارة - فى بيان سابق، إن المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى أعد المواصفة الفنية للأسئلة المقالية ونواتج التعلم المستهدف قياسها وعدد الأسئلة ودرجة كل سؤال للتوحيد بين المديريات المختلفة.

أما بالنسبة لطلاب المنازل فسوف يتم امتحانهم ورقيا وفق مواصفات فنية تم تعميمها على المديريات التعليمية، وبالنسبة للطلاب الذين لن يتمكنوا من أداء الامتحان الكترونيا لسبب تقنى يتم امتحانهم ورقيا فى نفس اليوم بالمدرسة.

وأكدت الوزارة أن الهدف الرئيسى من هذه التقييمات هو وقوف الطالب على مستوى فهمه لمخرجات التعلم والتعرف على نوعية اسئلة التقييم الجديد والتى تستهدف قياس فهم مخرجات التعلم كما انها تدريبات مفيدة وهامة فى الطريق الى نهاية المرحلة الثانوية.

وشددت على أن أى محاولات للغش فى هذه الامتحانات، تؤذى صاحبها فقط وتحرمه من فرصة التعلم والتدريب، متمنية التوفيق والنجاح والتعلم الجيد لجميع الطلبة.