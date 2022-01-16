إضاءة سماء أسوان بالألعاب النارية والعروض الضوئية ثلاثية الأبعاد

جدة - نرمين السيد - اختتمت محافظة أسوان مساء أمس السبت، احتفالاتها بعيدها القومي، والذى يتواكب مع الذكرى 51 لمشروع إنشاء السد العالى عام 1971، حيث شهدت سماء مدينة أسوان إضاءات بإطلاق الألعاب النارية والعروض الضوئية ثلاثية الأبعاد (3D).





وفى سياق متصل، شهد محافظ أسوان أشرف عطية الحفل الفنى بمسرح وسينما الصداقة والذى أقيم بهذه المناسبة، وذلك بمرافقة المحافظين السابقين اللواء إسماعيل عطية الله واللواء مجدى حجازى واللواء أحمد إبراهيم، وبحضور القيادات الأمنية والبرلمانية والجامعية والتنفيذية والحزبية، بالإضافة إلى قيادات المجتمع المدنى والقطاع الخاص. من جانبها، أوضحت مدير عام فرع ثقافة أسوان نجوى سيد أن فعاليات الحفل الفنى تضمنت معرضا للفن التشكيلى لفنانى أسوان وهم: أمنية محمد ، ويارا محمود ، ومنى أحمد ، وأحمد عبد الرازق، وعروضا فنية عديدة لفرقة أوبرا عربي، أبرزها أوبريت "العيد القومى لأسوان"، ثم إلقاء قصيدة "أنا عربي" لمهند محمود عبد الفتاح الفائز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية للطالب المثالي. ولفتت إلى أن فعاليات الحفل شملت أيضاً تقديم فقرات فنية لمدرسة الصم، وأخرى لمدرسة النيل الدولية، ثم إلقاء قصيدة بعنوان (رسالة حب لأسوان – حنين للوطن) للدكتور نبيل يونس، واختتم الحفل بتقديم عرض لفرقة الموسيقى العربية.

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