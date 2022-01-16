/672629/مواعيد-مباريات-اليوم-الأحد-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الأحد، العديد من المباريات الهامة فى مختلف أندية العالم، ومن أبرزها مباراة ليفربول ضد برينتفورد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم: مواعيد مباريات كأس الرابطة المصرية تقام مباراة فريق فيوتشر ضد فريق بيراميدز في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً، عبر قنوات on time sport . يخوض مصر المقاصة امام نظيرة إيسترن كومباني في تمام الساعة الخامسة مساءً، عبر قنوات 2on time sport. يخوض فريق الاتحاد السكندري مباراته ضد المصري البورسعيدي في تمام الساعة الخامسة مساءً، عبر قنوات على on time sport. مواعيد مباريات الدوري الإسباني يخوض فريق إلتشي ضد فياريال في تمام الساعة الثالثة عصراً. أتلتيك بيلباو ضد ريال مدريد والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً عبر قنوات على SSC6 HD مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية يخوض منتخب جامبيا مباراته ضد مالي في تمام الساعة الثالثة عصراً عبر قنوات beIN Sports HD 1 Max تقام مباراة منتخب تونس ضد نظيرة موريتانيا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً، عبر قنوات beIN Sports HD 1 Max يخوض منتخب كوت ديفوار ضد سيراليون في تمام الساعة السادسة مساءً، عبر قنوات beIN Sports HD 2 Max يخوض منتخب الجزائر مباراته ضد غينيا الإستوائية في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر قنوات beIN Sports HD 1 Max. مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي تقام مباراة وست هام يونايتد ضد فريق ليدز يونايتد والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصراً، عبر قنواتbeIN Sports 2 HD Premium . يخوض ليفربول ضد فريق برينتفورد والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصراً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium.

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