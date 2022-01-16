/672631/موعد-مباراة-ريال-مدريد-وأتلتيك-بلباو-في-كأس-السوبر-الإسباني

يستعد فريق ريال مدريد الإسبانى لمواجهة نظيرة أتلتيك بيلباو، اليوم الأحد، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة فى الثامنة والنصف، باستاد "الملك فهد الدولى" بالعاصمة السعودية الرياض، من بطولة كأس السوبر الإسباني.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

أتلتيك بيلباو ضد ريال مدريد والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً عبر قنوات على SSC6 HD

نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة

الجدير بالذكر أن حقق ريال مدريد الفوز على برشلونة بنتيجة 3/2 بالوقت الإضافي بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل، ضمن مباراة قبل نهائي السوبر الإسبانيعلى ملعب " الملك فهد الدولي" بالمملكة العربية السعودية.

وبدأ ريال مدريد اللقاء بهجوم كبير على مرمى برشلونة وهدد مرماهم في أكثر من كرة عن طريق أسينسيو وكريم بنزيما، بينما حاول برشلونة على فترات واللعب على المرتدات.

ونجح فينسيوس جونيور أن يتقدم لريال مدريد في الدقيقة 25 بعد تمريره رائعة من بنزيما ليسكنها جونيور في الشباك على يمين تير شتيجن، وقبل نهاية الشوط في الدقيقة 43 أستغل دي يونج خطأ ميليتاو وسجل هدف التعادل، لينتهي شوط اللقاء الأول بتلك النتيجة في سيطرة نسبيه لريال مدريد.

وفي الشوط الثاني شهد اللقاء الإثارة والندية بين الفريقين، واستطاع ريال مدريد أن يحرز الهدف الثاني عن طريق كريم بنزيما بمهارة رائعة، ثم عاد برشلونة في الدقيقة 83 عن طريق أنسو فاتي، لينتهي الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي.

وأتجه الفريقين للوقت الإضافي، الذي سعى كلاهما لتحقيق الفوز من خلاله وحاول الفريقين أن يتأهلوا للنهائي، ليسجل فالفيردي هدف قاتل لريال مدريد بعدما أنفرد رباعي في هجمة مرتدة منظمة للملكي، ليحرزها فالفيردي في الأخير.

تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - ناتشو فيرنانديز - فيرلاند ميندي

خط الوسط: كاسيميرو - توني كروس - لوكا مودريتش

خط الهجوم: فينسيوس جونيور - ماركو أسينسيو - كريم بنزيم