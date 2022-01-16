الصحف الكويتية تبرز اهتمام الرئيس السيسى بمشروع التجلى الأعظم فى سيناء

جدة - نرمين السيد - اهتمت الصحف الكويتية الصادرة اليوم الأحد، بمشروع التجلى الأعظم بسيناء واهتمام الرئيس السيسى بالمشروع، كما تناولت الصحف تصريحات السفيرة الأمريكية وعلاقة بلادها الإستراتيجية بدولة الكويت.





وذكرت صحيفة الأنباء الكويتية- تحت عنوان " وجه بالاهتمام بكل التفاصيل للمشروع اتساقا مع مكانة تلك البقعة المقدسة من أرض مصر .. السيسى يتابع الموقف التنفيذى لمشروع «التجلى الأعظم..»" - أن الرئيس عبد الفتاح السيسى تابع الموقف التنفيذى لمشروع «التجلى الأعظم فوق أرض السلام» بسيناء فى محيط جبلى موسى وسانت كاترين.

وأشارت الصحيفة إلى أن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى أوضح أن الرئيس وجه بالاهتمام بكل التفاصيل التنفيذية للمشروع اتساقا مع مكانة تلك البقعة المقدسة من أرض مصر التى شرفها الله بالتجلى فيها، ولتقديمها للإنسانية والشعوب فى أنحاء العالم على النحو الذى يليق بها؛ تقديرا لقيمتها الروحية الفريدة التى تنبع من كونها حاضنة للأديان السماوية الثلاثة.

ولفتت صحيفة القبس الكويتية -تحت عنوان السفيرة رومانوسكى: علاقة أميركا بالكويت طويلة الأمد"، بمناسبة مرور 18 عاما على تصنيف الولايات المتحدة دولة للكويت حليفاً رئيسياً من خارج حلف شمال الأطلسى (الناتو)- إلى تغريدة السفيرة الأميركية عبر حسابها على «تويتر» قائلة: "صنفت الولايات المتحدة الكويت حليفا رئيسيا من خارج الناتو فى مثل هذا اليوم من عام 2004".