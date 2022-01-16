/672633/موعد-مباراة-الجزائر-وغينيا-الاستوائية-في-كأس-أمم-أفريقيا

يدخل منتخب الجزائر مباراته اليوم الأحد،و يواجه غينيا الاستوائية ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

يخوض منتخب الجزائر مباراته ضد غينيا الإستوائية في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر قنوات beIN Sports HD 1 Max.

أنتهت أحداث مباراة منتخب الجزائر أمام نظيرة سيراليون، بنتيجة التعادل السلبي ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، في أولي مواجهات المنتخبين.

قائمة الجزائر في أمم أفريقيا 2021

حراس المرمى: مصطفى زغبة، الكسندر أوكيدجا، رايس مبولحي.

الـدفـاع: يوسف عطال، عيسى ماندي، إلياس شتي، رامي بن سبعيني، رضا حلايمية، حسين بن عيادة، محمد امين توقاي، جمال بن العمري، مـهـدي تاهرات، عبد القادر بدران.

الوسط: إسماعيل بن ناصر، سفيان فغولي، آدم زرقـان، سفيان بن دبكة، هاريس بلقبلة، راميز زروقي

الهجوم: محمد الأمين عمورة، رياض محرز، ياسين براهيمي، بغداد بونجاح، إسلام سليماني، فريد بولاية، سعيد بن رحمة، يوسف بلايلي، آدم وناس.

توج منتخب الجزائر بكأس العرب بعد الفوز على تونس بنتيجة 2/0 على استاد "البيت"، ضمن اللقاء النهائي من البطولة المقامه في قطر 2021.

توج منتخب الجزائر بكأس العرب بعد الفوز على تونس بنتيجة 2/0 على استاد "البيت"، ضمن اللقاء النهائي من البطولة المقامه في قطر 2021.

جوائز بطولة كأس العرب:

جائزة أفضل لاعب:

الأول: ياسين إبراهيمي

الثاني: يوسف البلايلي

الثالث: أكرم عفيف

جائزة القفاز الذهبي:

الحارس رايس مبولحي

الأول: سيف الدين الجزيري

الثاني: ياسين إبراهيمي

كأس أمم أفريقيا

وكانت البطولة قد واجهت شبح الإلغاء خلال الفترة المقبلة بعد ضغط الصحافة الأوروبية على الكاف من أجل تأجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا، ولكن واجهت الكاميرون الجميع وأعلنت استعدادها لتنظيم البطولة بشكل رسمي.

ويعتبر النجم المصري محمد صلاح أغلى لاعبي البطولة حاليا، وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي الخاص بالقيمة التسويقية للاعبين والأندية، يتواجد الفرعون بقيمة 100 مليون يورو وهو أكبر من منتخبات عديدة ويتفوق عليه فقط أول 9 منتخبات في التصنيف الأفريقي.

وفيما يلي قائمة المنتخبات المشاركة في كأس أمم أفريقيا 2021 الأعلى قيمة تسويقية للاعبين:

السنــــغـــال "344 مليون يورو"

كوت ديفوار "312 مليون يورو"

نيجيــــريـــا "276 مليون يورو"

المــــغــرب "217 مليون يورو"

الجـــزائـــر "197 مليون يورو"

مـــــصــــر "143 مليون يورو"

الكامــيرون "137 مليون يورو"

غـــــــانــــا "129 مليون يورو"

مــــــالــــي "118 مليون يورو"

غيـــــنيـــــــا "99 مليون يورو"