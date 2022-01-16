/672635/رجاء-الريس-تنضم-لأبطال-مسلسل-قانون-العمل-بجانب-إياد-نصار

انضمت الفنانة الشابة رجاء الريس لأبطال مسلسل «قانون العمل»، الذي بدأ في تصويره منذ أيام ليست بالقليلة، الفنان الكبير إياد نصار، بجانب نخبة من النجوم.

دوت الخليج يرصد تفاصيل انضمام رجاء الريس لمسلسل قانون العمل

ويواصل أبطال مسلسل قانون العمل، تصوير أحداث المسلسل في منطقة شبرامنت، حيث انتهوا من تصوير بعض الأحداث في طنطا وعدد أخر من مناطق القاهرة.

تفاصيل مسلسل قانون العمل

مسلسل «قانون العمل» ينتمى لنوعية الـ10 حلقات، ومن المقرر عرضه على أحد المنصات الإلكترونية.

ويشارك إياد نصار في دور البطولة كلا من الفنان إسلام إبراهيم، وريهام عبد الغفور، وثراء جبيل، ومحسن منصور، والعمل تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف.

إياد نصار في فيلم 11.11

هذا وشوق الفنان إياد نصار الجمهور لطرح أحدث أعماله السينمائية بعنوان «١١.١١»، والذي من المقرر عرضه خلال الفترة القليلة.

ونشر إياد نصار، فيديو تشويقي قصير للعمل عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وعلق عليه قائلا: «الإعلان التشويقي لفيلم 11.11، مفيش حاجة بتحصل صدفة، قريبا بدور العرض».

صناع فيلم 11.11

فيلم 11.11 من إخراج كريم أبو زيد، وتأليف ياسر عبد الباسط، ويشارك في الفيلم العديد من الفنانين، من بينهم إنجي المقدم، غادة عادل، محمد الشرنوبي، هند عبد الحليم، وعمر الشناوي.

دور إياد نصار في فيلم 11.11

ويجسد إياد نصار دور سعيد المحامي، والذي يحاول التخلص من حياته؛ فيدخل هو ومجموعة من أبطال الفيلم في العديد من الأزمات والمشكلات دون قصد، وتتصاعد أحداث الفيلم عندما يطلق رصاصة من مسدسه.. وتختار الرصاصة الطائشة بطلا من أبطال الفيلم.

نصيحة إياد نصار للفتيات المتعرضين للتحرش

على جانب آخر،كشف إياد نصار خلال حواره ببرنامج «توب تريندنج» عن موقفه من المتحرشين، وقال خلال البرنامج داعما النساء التي تتعرض للتحرش: «هذا يعتبر نقص نفسي، ويحتاج للعلاج ولكن بعد العقاب والتربية، ودي آفة لازم نتخلص منها وأنا مع كل بنت بترفع موبايلها وتصور ومبتسكتش عن حقها وبتقول لأ، وبتقف مع حقها، كل ست لازم يكون عندها القوة لمواجهة حاجة زي كده، لأنها مش كائن ضعيف ومستباح أن أي حد يمد إيده عليها أو يتحرش بيها».