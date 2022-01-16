/672636/مكاسب-مثمرة--حزمة-استفادات-كبرى-للدولة-المصرية-من-منتدى-شباب-العالم

حقق منتدى شباب العالم الذي أقامه الرئيس عبدالفتاح السيسي في شرم الشيخ مؤخرا مجموعة من النجاحات التاريخية للدولة المصرية للمرة الرابعة على التوالي، بعدد النسخ التي أقيم فيها المؤتمر، حيث استطاع المنتدى توفير ساحة واسعة من التلاقي بين رواد العمل الاقتصادي والتنموي والمجتمعي والسياسي والصحي والشبابي والإبداعي على مستوى العالم.

ويرصد دوت الخليج دلالات التصريحات الرئاسية التي جاءت لتكون بمثابة "نقاط نور" لإيضاح معالم الفترة المشرقة المقبلة من عمر الدولة المصرية في مضيها بسرعة الصاروخ نحو الجمهورية الجديدة، وهو الأمر الذي ساد بشأنه حاله من الاتفاق بين الخبراء في الداخل والخارج، ممن ثمنوا مخرجات المنتدى وأبدوا ترقبهم لقادم النسخ منه.

نجاحات تاريخية

حازت مصر على احترام وتقدير العالم نظرا لبراعتها التنظيمية المشهودة في إقامة وتدشين وتنظيم الأحداث العالمية الكبرى، حيث جاءت "مدينة السلام" شرم الشيخ لتصبح حديث العالم بين ليلة وضحاها، ويكون هناك حالة من الزخم الإعلامي العالمي وتسليط الأضواء بكثافة على المدينة السياحية العالمية، الأمر الذي ينعكس بمردود إيجابي هائل على مقدرات السياحة المصرية ولفت الأنظار إلى المدن السياحية الجذابة وإمكانية أن تتواصل الوفود والبعثات لكسر حالة الجمود التي سببتها كورونا في العالم أجمع.

يوفر منتدى شباب العالم للدولة المصرية "حشد وحزمة" من الأفكار المبتكرة في العديد من الأصعدة نتيجة النقاشات التي تسفر عن تلاقي وجهات النظر بين مجموعة كبيرة من الرواد في مجالات مختلفة على الصعيد الاقتصادي والتكنولوجي والصحي والاجتماعي والثقافي والفني والسياسي والشبابي، لنجد باكورة من تفاعل الأفكار الجديدة والأحلام ونماذج تحدت كل الصعاب من أجل الوصول للقمة وتحقيق طموحاتهم

حالة الحراك التي أثارها المؤتمر تستفيد منها الدولة عن طريق الوصول إلى أفضل صيغ اتخاذ القرارات في مناحي عدة، وذلك نتيجة حالة العصف الذهني وتنشيط العقول والأفكار التي جرت على مدار أيام انعقاد المؤتمر، حيث تأتي العقول من مختلف أنحاء العالم يحملون العديد من التوقعات والأهداف التى ينتظرونها فى مدينة السلام.

احتشد المؤتمر بالنماذج الملهمة، وقصص النجاح المشرقة، حيث أصبح المنتدى أمام العالم أصبح بمثابة بوتقة تنصهر فيها الخبرات التى يستفاد منها الجميع وتنعكس بالإيجاب عليهم عند عودتهم لأوطانهم لنشر السلام والحب وثقافة تقبل الآخر دون تمييز من أى نوع، وهو الأمر الذي يغرس حالة من الترقب لدى كل من لم يحضر من شباب العالم، ليتواجد ويفرض نفسه بقوة ويطرح قصص نجاحه في قادم النسخ.

حضور رئاسي

أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مجموعة من أهم التصريحات خلال أيام المنتدى الشبابي العالمي، سلط خلالها الضوء على مجموعة من أهم ملامح العمل وآليات التعامل الذي تبديه الدولة المصرية في خوضها غمار التحديات الطارئة ومواصلتها مسيرة التنمية والبناء، حيث حرص الرئيس السيسي على درجة معهودة من الشفافية والصراحة والوضوح في معالجة وجهات النظر والرد على الأسئلة المختلفة.

وكعادة الرئيس السيسي في أنه يشعر بكل من حوله ويقدر جهودهم ويثني على العمل والالتزام ونكثيف الجهود، حيث أثنى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الجهد الكبير لخروج منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بهذه الصورة المشرفة في الشكل والمضمون والتي عبرت بوضوح عن حجم المجهود المبذول من اللجنة المنظمة وكافة المشاركين، سواء على المستوى الرسمي الحكومي، والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني والشباب من كل العالم.

تطرق الرئيس السيسي على مدار أيام المؤتمر لمجموعة من أهم وأعقد المحاور والملفات الطارئة والهامة، ومنها أهمية إقرار السلام وتحقيق التنمية المستدامة من خلال أفكار وإبداعات شباب العالم وتداعيات ما فرضه الظرف العالمي المرتبط بجائحة «كورونا»، ومايتعلق بمصير العالم ومستقبله في القضايا الأمنية والبيئية والتحديات الاقتصادية والسياسية.

رسائل الرئيس

تحدث الرئيس السيسي أمام العالم أجمع في عدد من الملفات شديدة الأهمية التي بلورها لتتخذ شكل التوصيات الرسمية، ومنها إعلان العام ٢٠٢٢ عامًا للمجتمع المدني بحيث تقوم إدارة المنتدى، والجهات والمؤسسات المعنية بالدولة، بإنشاء منصة حوار فاعلة بين الدولة وشبابها، ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية.

جاء الهدف الأساسي من المنتدى ليكون حاضنة عالمية لرواد الأعمال والمشروعات الناشئة، ضمن أهم المحاور والرسائل التي وجهها الرئيس السيسي خلال المنتدى حيث قام بتكليف إدارة المنتدى بتفعيل مبادرتها التي أطلقتها، بإنشاء والصناعات الصغيرة وذلك بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء، والجهات المسؤولة مع التوسع في إشراك القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية في هذه المبادرة.

وجاء المناخ ضمن أهم ما أولاه الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتماما فائقا، حيث قام بتكليف إدارة المنتدى، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، بتكوين مجموعات شبابية من شباب مصر والعالم للمشاركة الفورية في إجراءات الإعداد لقمة المناخ السابعة والعشرين المقرر انعقادها في مدينة «شرم الشيخ» وأنا على ثقة، بأن هذا الشباب، سيكون قادرًا على إنجاح هذه القمة.

ولم يفوت الرئيس السيسي المنتدى الشبابي العالمي، إلا بالإشارة والانحياز للقارة السمراء وبلدانها وشعوبها، حيث قام الرئيس السيسي بتكليف رئاسة مجلس الوزراء، بإعداد تصور شامل مع شركاء التنمية لتحقيق امتداد أفريقي للمبادرات التنموية المتحققة في مصر وذلك في إطار المسئولية الإقليمية للدولة المصرية تجاه محيطها الإقليمي.