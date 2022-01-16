مهنتك مستقبلك.. وحدة التدريب المتنقلة تصل الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال متابعته سير عملية التدريب بمراكز التدريب المهنى بالمحافظات والتدريب بالوحدات المتنقلة، فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأوضح سعفان أنه يتم نقل هذه الوحدات كل 3 أشهر من قرية إلى أخرى على مستوى الـ27 محافظة، وذلك ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" فى قرى ونجوع المحافظات؛ بهدف الوصول لكل الشباب بكل محافظة بمحل إقامتهم، وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، ما يسهم فى تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

من جهته، قال ياسر سعيد، وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، إن الوحدة بدأت التدريب مجانا على مهنة التفصيل والخياطة، والكهرباء والسباكة، لتأهيل المتدربين والمتدربات على المهن المطلوبة لسوق العمل، وذلك فى إطار خطة الوزارة لرسم السياسة القومية للتوجيه والتدريب المهنى ووضع النظم التى تكفل تنفيذها ومتابعة هذا التنفيذ، ومراجعة الخطط والبرامج المنفذة لهذه الخطة التى تعمل على إعداد قوى عاملة مؤهلة على المهن المطلوبة لسوق العمل لخفض معدلات البطالة.

وقال مدير المديرية: إن الوحدة المتنقلة شهدت نجاحا فى عملية التدريب قبل نقلها من قرية حوض 10 على مهنة التفصيل والخياطة، ومن المتوقع أن يشهد التدريب بقرية المنشية البحرية نجاحا كبيرا نظرا للسمعة التدريبية الواسعة التى حققتها الوحدة.