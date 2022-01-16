/672637/اليوم-عزاء-وائل-الإبراشي-بشارع-القصر-العيني

للمرة الثانية،تتلقى أسرة الإعلامي الراحل الكبير وائل الإبراشي، عزاءه اليوم الأحد الموافق 16 من شهر يناير الجاري، وذلك بمقر مؤسسة روز اليوسف بشارع القصر العيني، إذ يبدأ العزاء بعد صلاة المغرب.

دوت الخليجيرصد تفاصيل عزاء وائل الإبراشي اليوم

وكانت أسرة وائل الإبراشي قد تلقت العزاء يوم السبت الماضي، من قبل من أمام منزله بمركز شربين في محافظة الدقهلية مسقط رأسه، وحضر العزاء وقتها العديد من أصدقاء الإعلامي الراحل وأهالي مركز شربين.

وائل الإبراشي يفارق الحياة بعد صراع مع المرض

الجدير بالذكر، أن الإعلامي وائل الإبراشي، قد أنهك من مقاومة المرض ومحاربة الأثار الناتجة عن فيروس كورونا المستجد والذي استمرت معه لما يقرب من سنة ، ليفارق الحياة يوم الأحد الموافق 9 من شهر يناير الجاري، وأوضحت مصادر مقربة من الفنان بوفاة في منزله بعد تعرضه لضيق تنفس نتيجة تدهور الرئة، كل هذا بسبب خطأ كبير وفقا لما صرحت به زوجته.

السيرة الذاتية لوائل الإبراشي

ولد في مدينة شربين بمحافظة الدقهلية، عمل صحفياً بجريدة روز اليوسف ولا يترأس الآن تحرير أى جريدة بعد تقديم استقالته من صوت الأمة.

كان يُقدم برنامج " التاسعة "قبل مرضه وعقب الإخبارية على القناة الأولى المصرية التابعة للهيئة الوطنية للإعلام، بعد أن قدم لعام تقريباً برنامج " كل يوم " خلفاً لعمرو أديب على قناة أون.

وقدم وائل خلفاً للإعلامية منى الشاذلي برنامج " العاشرة مساءً " اليومي الذي بُث على قناة دريم؛ وكان مُقدماً لبرنامج " الحقيقة "على شاشة قناة دريم2.

تفاصيل مرض وائل الابراشي

أصيب الإبراشي بكورونا في ديسمبر الماضي لعام 2020 بعد حضورة حفل التكريمات الذي أقامه الفنان محمد صبحي بمناسبة مرور خمسين عاما على مشواره.

وشهدت الحالة الصحية الإعلامي الكبير في الأيام الأولى من المرض تحسن كبير، ولكن تفاجأ بحدوث مضاعفات سريعة تسببت في تليف حاد بأجزاء كبيرة من الرئة ، قدرها بعد الأطباء بـ "ثلث الرئة" تقريبًا ، الأمر الذي تسبب في دخول الإعلامي الشهير العناية المركزة بأحد المستشفيات ووضعه تحت اجهزة الأوكسجين لفترة طويلة جدا ، عاني فيها من ضيق التنفس وبعض المضاعفات الأخرى الخطيرة.

نجاة وائل الإبراشي من فيروس كورونا ووفاته بسبب خطأ طبي

وكشفت العديد من وسائل الإعلام، في شهر مارس الماضي، تعافى وائل الابراشي من فيروس كورونا المستجد، ليغادر المستشفى ليقضي فترة نقاهة في منزله تحت اشراف اللجنة العلمية لمكافحة كورونا وفريق طبي متخصص، ولكن مضاعفات المرض أثرت على حالة الإبراشي الصحية بشكل عام من حيث القدرة على التنفس الجيد وبذل جهد كبير خاصة في العمل، وبسبب خطأ طبي بعدما صرح بعودته للشاشة من جديد رحل الإعلامي الكبير تاركا أثرا في قلب كل بيت مصري.