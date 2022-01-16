/672640/مي-عز-الدين-تعلن-إصابة-والدتها-بفيروس-كورونا-فيديو

أعلنت الفنانة مي عز الدين عن عزلها لنفسها في المنزل بسبب إصابة والدتها بفيروس كورنا المستجد، وهذا من خلال فيديو نشرته مي على حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لها هي وأحمد السعدني على تيك توك.

موقع دوت الخليج ينقل لكم حالة والدة مي عز الدين

مي عز الدين في فيديو على تيك توك وقت العزل

نشرت الفنانة مي عز الدين منذ قليل فيديو لها على تيك توك، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، علقت أسفله بأنها تقضي هذه الأيام في المنزل، بسبب عزلها مع والدتها المصابة بفيروس كورونا، وقالت مي:"عاملة حجر صحي في البيت علشان والدتي عندها كورونا ربنا يكمل شفاها علي خير يا رب"، وعبرت مي عن تفرغها في فترة الحجر الصحيوشعورها بالملل، وقالت:"بس اثناء التفرغ ده حصل كده"، مشيرة بذلك على فيديو تيك توك وجدته أثناء تفقدها لتليفونها الخاص لتشغل نفسها، وظهرت في الفيديو وهي بمؤثر يضع لها نظارة شمس وشارب، ويظهر أمامها عجلة قيادة كأنها سائقة تاكسي،ويبدوا أنها قد صورت هذا الفيديولنفسها منذ فترة طويلة.

سبب نشر مي عز الدين لفيديو تيك توك

شاهدت مي عز الدين فيديو تيك توك للفنان أحمد السعدني وهو يؤدي أنفعالات على صوت الأستاذة صافيناظ كاظم الشهير باسم "ألغي رحلتي"، وكانت سوف تتنمر عليه،إلا أنها وجدت فيديو لها وهي على شكل سائق تاكسي بأداء مضحك، فقامت بتنزيل فيديو أحمد السعدني ورفقته بالفيديو الخاص بها، وأعذرت للسعدني عن ما كانت ستقوله عليه، وأنها فعلت ما هو مضحك أكثر منه.

أعمال مي عز الدين الأخيرة

قدمت مي عز الدين خلال السنوات الماضية أعمالًا في الموسم الرمضاني، ومنها: البرنسيسية بيسة عام2019، إخراج أكرم فريد، وتأليف سعاد الهجان، رسايل عام 2018، إخراج إبراهيم فخر، تأليف كريم مدحت، ومسلسل وعد عام 2016، إخراج إبراهيم فخر، وتأليف خالد سعيد، وكان آخر هذه الأعمال مسلسل خيط حرير التي عُرض في رمضان عام 2020، لتعود للعمل فيه مع المخرج إبراهيم فخر والمؤلف كريم مدحت.