/672645/فضيحة-حسن-شاكوش-وحمو-بيكا-يخدعون-الجمهور-بصور-مزيفة-بعد-طردهم-من-حفل-السعودية

تجهز الثنائي مطربي المهرجانات لحفلها الغنائي الذي كان من المقرر إحيائه منذ يومين في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، كعادتهم في إحياء حفلاتهم خارج مصر بعد منعهم من الغناء.

دوت الخليج يرصد فضيحة حسن شاكوش وحمو بيكا في حفل السعودية

حفل حسن شاكوش وحمو بيكا في حفل

السعودية

وروج حمو بيكا لهذا الحفل من خلال نشر مجموعة صور تجمعه بحسن شاكوش أثناء سفرهم إلى الرياض، أبرزهم ما تداولها منذ ٣ ايام معلقا عليها: «البكبك وأبو الشواكيش في الرياض»، وكان أثارت غضب الجمهور بشدة عريمة لأول مرة.

إلغاء حفل حمو بيكا في السعودية

وتداولت أنباء منذ ساعات، تفيد بإلغاء حفل الثنائى في السعودية وعودتهم لمصر دون اعتلاء المسرح، مما وضعهم في موقف شديد الإحراج مع الجمهور.

حمو بيكا وحسن شاكوش يخدعون الجمهور بصور مزيفة

ولكي يكسر الثنائ، حمو بيكا وحسن شاكوش إحراجهم، وشماتة الجمهور بهم، قاموا بوضع صور لهم من حفلات كان قد أحياها من قبل، فنشر بشكل صورة لها بظهره في وسط حشود جماهير هائل.

في حين نشر حسن شاكوش صورة التقطها العدسات من بعيد في محاولة لعدم كشف خداعهم.

قرار منع حسن شاكوش وحمو بيكا من الغناء

أتى ذلك في ظل قرار النقابة بمنع مجموعة أسماء لمطربي المهرجان الشعبية من الغناء خلال تلك الفترة حتى حصولها على تصريح من قبل النقاب، من بينهم حمو بيكا وحسن شاكوش.

وجاءت أسماء الموقوفين عن الغناء على النحو الآتي: «حمو بيكا- حسن شاكوش- كزبرة وحنجرة- العصابة- مجدى شطة- وزة- شكل- عمرو حاحا».

بالإضافة لكل من: «فرقة الكعب العالى- علاء فيفتى- الزعيم- شواحة- أبو ليلة- مصطفي زكريا الشهير بمسلم- ولاد سليم- حمو طيخة- ريشا كوستا وسمارة- أحمد قاسم الشهير بـ فيلو- أحمد موزة».

حسن شاكوش يثير الجدل حول علاقته بمها عبد الكريم

هذا، وأثار شاكوش الجدل حوله مؤخرا، بسبب ظهوره في حفلة عامة بإحدة أماكن السهر أقيمت على شرف عيد ميلاد مها عبد الكريم، مما طرحت حول علاقة حسن شاكوش بمها فمن هى الشقراء التي كانت وراء حضوره الحفل وظل معها طوال الليل حتى انتهاء الحفل، خاصة بعدما التقط شاكوش العديد من الصور معها وغنى لها.

وحضر الحفل أيضا، كلا من حمو بيكا وشحته كاريكا إلا أن اهتمام مها بحسن شاكوش كان الأكثر لفتا للإنتباه.