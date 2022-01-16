/672649/بالفيديو-بائع-فاكهة-متجول-بشوارع-بورسعيد-اشتهر-بصوته-الرائع-في-الغناء-الشعبي

ذاع صيته لجمال صوته حين ينادي علي الفاكهة خلال تجوله "بالتروسيكل" في شوارع محافظة بورسعيد ، لم يكن يبيع فاكهته بالطريقة المعتادة بل استخدم موهبته في اتباع طريقة جديدة للترويج لبضاعته فأحب المواطنين طريقته وبدأوا يوقفوه ليستمعون اليه ويطلبون منه أن يغني لهم الاغاني الشعبية وليس فقط لشراء الفاكهة... لذا التقينا معه موقع "دوت الخليج " لنتعرف أكثر عليه ونعرف السبب وراء شهرته ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وبلقائنا معه قال الشاب عمر السيد كامل اشهر بائع متجول للفاكهة ببورسعيد ، أنه يبلغ من العمر ٢٦ عاما يعمل في بيع الفواكه منذ ان كان في ال٩ من عمره، حيث ورث تلك المهنة عن والده، الذي كان داعما له منذ الصغر.

وأوضح أنه لم يكمل تعليمه لظروف الحياة التي مر بها، وأنه اكتشف حبه للغناء وجمال صوته منذ ان كان في ال١٥ من عمره، مشيراً إلي أنه كان يغني مع أصدقاؤه ويخشي إظهار ذلك خوفا والده، والذي قام بتدعيمه وتشجيعه فيما بعد، فحاول الالتحاق للفرق الغنائية بقصر ثقافة بورسعيد ولكنه لم يكمل لكن بسبب ظروف عمله.

بائع فاكهة متجول بشوارع بورسعيد اشتهر بصوته الرائع في الغناء الشعبي

وأشار إلى أنه كان يغني في الشارع للتسلية وحبا في الغناء خلال بيع الفاكهة، وفوجئ بإشادات المواطنين والزبائن ومطالبهم له بالغناء في كل مكان يسير به، وأصبحوا يلتقطون فيديوهات له وهو يغني وينشرونها على مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما "فيس بوك".

وأضاف "عمر" أنه حاليًا عندما يدخل أي منطقة في بورسعيد ويبدأ في الغناء يلتف حوله الزبائن للشراء منه، وتحول الغناء من مجرد موهبة إلى وسيلة تجذب الزبائن له وأصبح يغني للفاكهة التي يبيعها.

وعن امنياته أكد بائع الفاكهة الموهوب أنه يتمني أن يعرفه الجميع ، وان يتبني موهبته أيا من المنتجين المشاهير لانتاج اغاني شعبية له حيث اشتهر بها في شوارع بورسعيد، وان يصل صوته الي من يهتمون بالمواهب الجديدة من الشباب ويحقق بها أحلامه.