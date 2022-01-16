/672651/مياه-سوهاج-توضح-سبب-انقطاع-المياه-عن-قرية-شطوره-وضعفها-بساحل-طهطا

أعلن المهندس محمد صلاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج عن قطع المياه عن قرية شطوره، وضعف المياه بالأدوار العليا بساحل طهطا بسوهاج اليوم الاحد الموافق ١٦ يناير ٢٠٢٢ للقيام بأعمال اصلاح خط مياه ٧٠٠ ملى والذى تعرض للكسر فجر اليوم.

وأضاف عبدالغفار انه تم الدفع بسيارات مياه نقية للمواطنين لتلبية احتياجاتهم المائية خلال فترة الإصلاح كما طالب المواطنين بالإبلاغ الفوري عن الشكاوى من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الإلكتروني www.scww.com.eg.

جدير بالذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة سوهاج تعتذر لكافة المواطنين عن الانقطاع المفاجئ وانه سيتم الانتهاء من الإصلاح خلال اسرع وقت ممكن.

توظيف 379 فنى تشغيل وصيانة جدد بمياه سوهاج

جدير بالكر انه على جانب اخر سبق وعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب عن قبول توظيف 379 فنى تشغيل وصيانة جدد للعمل بجميع مواقع الشركة.

واشار رئيس مياه سوهاج ان الشركة قد اعلنت فى وقتاً سابق عن طلب توظيف فنى تشغيل وصيانة بجميع مراكز المحافظة وانه تم التقدم لشغل هذه الوظيفة عبر الموقع الالكترونى للشركة وتم اجراء الاختبارات العملية والنظرية للمتقدمين وتم اختيار 379 متقدم طبقا لاحتياجات الشركة وخطة العمالة عقب اجراء دراسة متكاملة بكل مركز وعدد المحالين لسن التقاعد والمشروعات الجديدة التى دخلت للخدمة واحتياجات المحطات والشبكات القائمة وانه جارى حاليا استلام مستندات التعاقد للدفع بهم بمواقع الشركة المختلفة بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن الجدير بالذكر انه تم قبول 54 فنى تشغيل وصيانة بمركز سوهاج وعدد 19 فنى تشغيل وصيانة بمركز اخميم و21 بمركز ساقلتة و41 بمركز البلينا و26 بمركز جرجا هذا بالاضافة الى 21 فنى تشغيل وصيانة بمركز جهينة و47 بمركز دار السلام و 41 بمركز المراغة و22 بمركز طهطا و 54 بمركز طما و 33 بمركز المنشاة.