معيط: إضافة 100 خدمة طبية للمنتفعين بالتأمين الصحى الشامل خلال 6 أشهر

وأضاف معيط، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن هذه اللجنة فى حالة انعقاد دائم لمراجعة وتحديث قوائم الأسعار بشكل دورى يراعى حجم التضخم السنوى، وتكلفة وجودة الخدمات الصحية المقدمة، ومتغيرات السوق المصرفية، مشيرا إلى أن القانون اختص اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية الصادر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، دون غيرها، بوضع لائحة الأسعار، وتلك هى الملزمة والتى تمثل الأساس القانونى للتعاقد مع مقدمى الخدمات الطبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل.
من جهته، قال الدكتور أحمد أبوطالب، رئيس اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية بالتأمين الصحى الشامل، إن هذه اللجنة تضم فى عضويتها خبراء مصريين ودوليين ومستقلين بعضهم ممثلين لمقدمى خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، والهيئة العامة للرعاية الصحية، وخبراء تكاليف بالمستشفيات، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والقطاع الصحى، ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولى وأساتذة جامعات متخصصين فى حساب تكاليف الخدمات الطبية، بما يعكس قدرة هذه اللجنة على وضع أسعار عادلة للخدمات الطبية من خلال أسس علمية صحيحة، بحيث تكون هذه القوائم المرنة التى تخضع للتحديث المستمر مرجعا للتسعير فى سوق الخدمات الطبية بمصر.
وأضاف أنه لن يكون منطقيا أن يحدد سعر الخدمة بغير تلك اللجنة من الخبراء والمتخصصين المستقلين التى نص عليها القانون ونص على حياديتها أو يحدد بأى آلية أخرى، ولن يكون منطقيا أيضا أن يحدد كل مقدم خدمة منفردا أسعار هذه الخدمات، لافتا إلى أن أكبر دليل على أن قائمة أسعار الخدمات الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل «عادلة» أنه تم التعامل بها مع معظم المؤسسات الطبية الخاصة المسجلة بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة سواء كانت مستشفيات، أو معامل تحاليل، أو مراكز أشعة، أو صيدليات، وعلى سبيل المثال لا الحصر: مستشفى أمراض وجراحات القلب والصدر والأوعية الدموية بجامعة عين شمس، ومستشفى العربى بالمنوفية، ومعامل البرج والمختبر وألفا، إضافة إلى الشركة المصرية لتجارة الأدوية التى توفر احتياجات المنتفعين خاصة أصحاب الأمراض المزمنة والأورام بأسعار تنافسية.
وأشار إلى أن أحد الركائز الأساسية الذى اعتمدت عليها اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية فى دراستها المستفيضة قبل إقرار لائحة الأسعار بالتأمين الصحى الشامل، الأسعار المعتمدة بوزارة الصحة لحساب تكلفة الخدمة فى المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار التى تم تنفيذ جزء كبير منها من خلال المستشفيات الخاصة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معيط: إضافة 100 خدمة طبية للمنتفعين بالتأمين الصحى الشامل خلال 6 أشهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.