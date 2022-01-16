رئيس مجلس النواب يتوجه اليوم إلى دولة الإمارات في زيارة رسمية

يتوجه صباح اليوم الأحد، المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على رأس وفد برلماني، إلى دولة الإمارات في زيارة رسمية.
ومن المقرر أن يلتقي رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له خلال الزيارة برئيس المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي، وعدد من المسئولين الإماراتيين، لتبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات خاصة على الصعيد البرلماني.
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